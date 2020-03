Se billeder: Minibus og varebil brændt af: Vidner søges

Fredag aften og natten til lørdag blev politi og beredskab kaldt ud til to bilbrande på Vestegnen.

Klokken 20.54 fik Vestegnens Politi og Hovedstadens Beredskab anmeldelse om, at en minibus stod i flammer på en parkeringsplads ved Kærlunden 23 i Brøndby Strand.

Ilden var så voldsom, at minibussen blev fuldstændig raseret.

Vestegnens Politi oplyste fredag aften, at man antager, at bilbranden var påsat, og at man vil gennemføre en brandundersøgelse.

I den forbindelse vil Vestegnens Politi gerne høre fra vidner, der har set noget før, under og efter bilbranden. Har man oplysninger, kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.

Klokken 02.29 natten til lørdag var der ild i en varebil, der holdt på Risbyvej i Albertslund.

Her skal Vestegnens Politi også forsøge at opklare de nærmere omstændigheder. Blandt andet var politiet til stede med politihunde, der søgte efter spor.