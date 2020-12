Se billedserie Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Lysende god jul: - Vi gør det for hyggens skyld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Lysende god jul: - Vi gør det for hyggens skyld

Vestegnen - 24. december 2020 kl. 15:02 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Midt i en mørk og svær tid lyser juleudsmykninger op på altaner, i haver og på bygninger overalt på Vestegnen. Vi har besøgt nogle af de steder, der spreder god julestemning - blandt andet på Rødkælkevej i Glostrup og Koldbyvej i Rødovre. Du kan se mange flere billeder i billedgalleriet.

Familien Brandt i Glostrup har en af Vestegnens flotteste juleudsmykninger. Det handler om hygge - og ikke om, at det skal være størst eller mest spektakulært.

Børn og voksne valfarter forbi rækkehuset på Rødkælkevej i Glostrup. Nogle har været der før, og skal lige se, hvad familien Brandt nu har fundet på. Andre kommer for første gang for at beundre den flotte juleudsmykning på og i carporten. Artiklen fortsætter under billedet

Det er dog ikke for at konkurrere med andre, eller for at få opmærksomhed, at familien pynter op.

- Det er fint nok, hvis vi kan inspirere andre, men vi gør det først og fremmest, fordi det er hyggeligt at hele familien kan samles om juleudsmykningen. I fællesskab finder vi ud af, hvordan den skal se ud, og så sætter vi det op sammen. Det er en hyggelig tradition, hvor vi som familie har noget sammen, lyder det fra Glostrup-familien, som består af Sussie og Dan, samt børnene Ronja og Max. Artiklen fortsætter under billedet

Det er heller ikke et spørgsmål om at bruge mange penge. Til at skabe den flotte svanesø er der fx brugt en gammel brusedør, og kanterne er formet med fugeskum. I en anden del af vinterlandskabet står kælken, som er Sussies gamle barndomskælk, så også her er der tale om »genbrug«. Hele belysningen består i øvrigt af led-pærer, så familien kan ikke aflæse et større udsving på elregningen.

Familien har en lang tradition for at pynte op til jul. Da de boede i lejlighed i Glostrup, var det på altanen, og de seneste ni år er det omkring rækkehuset. Og det er ikke »bare« den samme udsmykning, der går igen jul efter jul. Familien får hele tiden nye idéer, så udsmykningen får nyt liv hver jul. Artiklen fortsætter under billedet

Mange kigger forbi Familien Brandt lægger ikke selv opslag på de sociale medier. Alligevel kigger mange forbi.

- Det er kun hyggeligt. Vi får rigtig mange smil og hyggelige snakke med på vejen. Det er folk både her fra kvarteret og uden for. Det er dejligt, og netop i denne tid er der brug for ekstra lys og sammenhold.

Det er ikke kun til jul, der bliver pyntet op ved rækkehuset på Rødkælkevej. Også til halloween er der en gysende flot udsmykning.