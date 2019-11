Se billeder: Lokalt bryghus med planer om CO2 neutralt øl

Se billedserie Bryggeriet Skands producerer mellem 350-400.000 liter øl om året. Det sælges både på flasker og fustage. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

28. november 2019
Af Freja Czajkowski

Bryggeriet Skands i Brøndby var med helt fra starten, da bølgen af specialøl væltede ind over Danmark. Det har givet dem et godt fundament i et efterhånden mere konkurrencepræget marked.

Op mod 400.000 liter øl bliver hvert år kørt ud fra Bryggeriet Skands lokaler i Brøndby.

- Vi betragter os som et lokalt bryghus. Vi prøver at støtte de lokale foreninger og sportsklubber. Det er her, vi hører til, siger direktør Ernst Kristensen, som overtog bryggeriet sammen med en investor i januar 2017.

Bryggeriet har blandt andet støttet Brøndby IF kvindehold, Store Cykeldag i Brøndby og Rødovre Mighty Bulls.

Da bryghuset for første gang i 2003 sendte øl ud med navnet Skands trykt på etiketterne, var der 18 bryggerier i hele Danmark. I dag er der over 200. Det kalder direktør Ernst Kristensen for en voldsom udvikling på 16 år.

- Nogle bryggerier har det svært. Vores fordel er, at vi har et brand og en historie. De helt nye bryggerier skal presse sig ind på et fyldt marked, siger han og fortsætter:

- Salget er på samme niveau. Der er en stigende efterspørgsel på vores øl, siger Ernst Kristensen, som mener Skands-øl har en høj drikbarhed, er tilgængelig for alle og ikke vildt eksperimenterende.

- Vi er helt oppe at køre på maks., og det har vi gjort i noget tid, siger Ernst Kristensen, som derfor overvejer at udvide.

De har dog ingen planer om at forlade Vestegnen.

- Vi udvider i det tempo, der er efterspurgt. Vi vil ikke slå for stort et bryg op, siger Ernst Kristensen.

Det er ægteparret Birthe og Morten Skands, som startede bryggeriet op i 2003. Birthe Skands var brygmester og har tidligere arbejdet for Carlsberg. Det er mange af hendes opskrifter, som de stadig bruger på bryggeriet.

Bryggeriet brygger omkring 20 forskellige øl. Fire af dem er en del af et samarbejde med Nationalmuseet. Gravfund og bryggeri-affald fra arkæologiske udgravninger rundt omkring i Danmark danner grund for de fire øl.

Den mest populære Bryggeriet mest populære øl er pilsneren Humlefryd, som også er Ernst Kristensens favorit. De er også begyndt at sælge mere af deres alkoholfrie øl, som bliver lavet med en ny slags gærtype, som gør, at den kan brygges på normalvis, uden at der bliver dannet høje mængder alkohol.

- De er gode til de anledninger, hvor man ikke skal have alkohol, hvor man kan tage en alkoholfri øl i stedet for en sodavand, siger Ernst Kristensen.

Et af målene for fremtiden er CO2-neutral økologisk øl. Første skridt var en aftale med energiselskabet Ørsted om, at al strøm, som bryggeriet bruger, er baseret på vindmøllestrøm. Bryggeriet Skands bruger fortsat naturgas, men vil lave det om til biogas. Og så er der planer om energivenlig transport af øl i hovedstadsområdet.