Se billedserie Casper Dyrbye mangler et sted at stå på ski i Danmark. Han har endnu ikke prøvet skibakken Copenhill på forbrændingsanlægget Amager Bakke, men håber, at den vil kunne bruges til at træne om sommeren, når han er hjemme i Danmark. Copenhill er endnu ikke åbnet, og derfor kunne han ikke hoppe i skiene, da han besøgte bakken fornylig. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billeder: Fra Vallensbæk Strand til Alperne

Vestegnen - 16. juni 2019 kl. 13:43 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ski om vinteren og hårdt arbejde om sommeren. Nogenlunde sådan har 22-årige Casper Dyrbye fra Vallensbæk Strand indrettet sit liv de sidste tre år. Han er profesionel skiløber og vandt fornylig tre DM-guldmedaljer i Slalom, Storslalom og Parallelslalom.

- Ski har lidt af det hele. Det ekstreme og rå, høj hastighed og aktion. Det, synes jeg, er rigtig fedt. Samtidig får jeg lov til at stå verden rundt og opleve nye mennesker og steder, siger Casper Dyrbye som i øjeblikket er hjemme i Vallensbæk Strand, da skisæsonen sluttede i april.

Første gang han fik brædderne på fødderne, var han halvandet år gammel.

- Det er begrænset, hvad man kan i den alder, men jeg har bestemt fået ski ind med modermælken, fortæller han.

Begge forældre var bidt af skisporten. Da Casper Dyrbye var 3-4 år gammel, var hans far i gang med en træneruddannelse i Norge og Sverige. Det var der, Casper Dyrbye rigtig lærte at stå på ski. For mens faderen var i gang med at uddanne sig, var Casper Dyrbye i skiskole.

- Der fik jeg virkelig teknikken på plads, siger han.

Skiene kom derefter fast på hvert år, som seksårige blev han medlem af Skiklubben Hareskov og senere en del af talentholdet, som dengang hed ungdomslandholdet.

I gymnasiet blev han koblet på TeamDanmark ordningen, så han kunne få en studentereksamen.

- Efter jeg sluttede gymnasiet skulle der i mit sabatår være fuld gas på ski. Det sidste år af gymnasiet satsede jeg meget på sporten, men når man også har skole ved siden af, er det svært, siger Casper Dyrbe og fortsætter med et smil:

- Jeg er nu i gang med mit tredje sabatår - hvis man kan kalde det det.

Når han nu er hjemme i Vallensbæk Strand er det med et mål for øje: At tjene penge til den kommende sæson.

Casper Dyrbye er ansat i et vikarbureau, da det er et fleksibelt job. Det er nemlig svært at være fuldtidsansat, når man ind imellem skal to uger på gletcher og stå på ski, og der lurer en ny sæson lige om hjørnet.

- Jeg har altid taget et år af gangen. Ser, om der er nok penge, for det er en vanvittig dyr sport. Man gør det ikke, hvis man ikke brænder for sporten, siger Casper Dyrbye.

Og det hjælper ikke noget, at Danmark ikke er en skisportnation.

- Det er ikke noget sted at stå i Danmark. Der har de store skinationer andre fordele. De har skiressort i baghaven. Jeg skal 800 til 1000 kilometer væk for at finde sne at køre på, siger han.

Men selvom man ikke kan stå på ski i Danmark, skal der stadig intens træning til. Det foregår i Fitness World i Vallensbæk og Brøndby. Han håber dog på at kunne træne nogle grundøvelser herhjemme i fremtiden, når skibakken på forbrændingsanlægget Amager Bakke åbner.

Sidste år fik Casper Dyrbye opfyldt en stor drøm, da han kvalificerede sig til OL i Sydkorea. Han kalder det for en kæmpe oplevelse, men desværre gik det ikke helt efter planen. I slalom konkurrencen var Casper Dyrbye så uheldig, at han ene ski klikkede af kort før mål og han måtte udgå.

- Af alle steder, var OL nok det mest uheldige sted, at det kunne ske, siger han og understreger at et af hans mål er at komme med til næste OL.

- I år havde jeg min bedste sæson nogensinde. Jeg vil gerne fortsætte den udvikling, siger han.