Scorede flest points: Tabte igen

Vestegnen - 12. oktober 2020 kl. 09:02

Brøndby Volleyball Klub var det mest scorende hold, da de lørdag den 10. oktober tog imod Gentofte Volley i kvindernes volleyliga, men desværre var dette ikke nok til at tage sejren, da de i en yderst spændende og medrivende kamp tabte 2-3 på hjemmebanen i Brøndby Stadionhal.

Det så ellers yderst lovende ud i første sæt, hvor Brøndby med et højt servepres holdt Gentoftes modtagninger et stykke fra nettet og dermed også angreb der var overkommelige i Brøndbys forsvar. Hæver Tajma Muharemovic fordelte boldene godt i angrebet og der blev støt og roligt udbygget et forspring, som sluttede med de overbevisende cifre 25-14.

Gentofte fik sundet sig og fik væsentligt bedre styr på servemodtagningen i andet sæt, og deres kantangribere begyndte at lave de point de havde manglet i første sæt. Dueller var der masser af og de to hold skiftedes til at tage marginale føringer, frem til en Brøndbyføring på 17-16. Et par uheldige slagfejl gav Gentofte et hul til 20-17, og selv om Brøndby fik kæmpet sig på 20-20, var det Gentofte, der gjorde det bedst i slutfasen og tog sættet 25-22.

De samme cifre blev slutcifrene på tredje sæt, men denne gang med Brøndby som vinder. Sætsejren blev grundlagt gennem især gode angreb af Sofia Bisgaard, men også gennem godt arbejde i Brøndbys blokader, som stod for fire af pointene.

Tilskuerne var ikke gået forgæves, hvis de var kommet for at få et godt gys. Også i fjerde sæt var der høj tænding hos begge hold. Gentofte kom bedst fra start, men efter at have været bagud med 5-7, kom Brøndby i Mette Breunings serv, i front med 9-7. Gentofte genvandt det tabte og ved 18-18 tog Gentofte et afgørende ryk til 22-18 og selv om Brøndby sluttede bedst af, holdt Gentofte hjem til en sætsejr med mindst mulig marginal på 25-23.

For anden weekend i træk, blev et afgørende femte sæt en realitet. Gentofte fik en føring på 7-3, men det blev alligevel Brøndby der stod bedst, da Lucia Babic med en god serveserie, var stærkt medvirkende til, at det var Brøndby der med 8-7 førte ved baneskift, men så gik det galt. En servefejl bragte serven tilbage til Gentofte og det udnyttede Gentoftes Laura Thomsen på bedste vis, da hun med gode server fuldstændigt fik taget brodden af Brøndbys angreb, Gentofte kom på 13-8 og kunne kort efter gå sejrrigt fra banen med 15-10.

Skuffelsen var naturligvis stor hos Brøndby, som ellers fik lagt så godt ud, men til trods for en start på sæsonen, som ikke var ønskelig, kan man trods alt glæde sig over, at et nederlag i en 5-sæt kamp, indbringer et enkelt point til tabellen.

Næste kamp for Brøndby er søndag den 25. oktober på udebane mod Holte, så der er nu 14 dage til at få bygget videre på de positive ting, der kan tages med fra de to første kampe og få rettet op på de fejl der på afgørende tidspunkter har kostet sejrene i de to første kampe.