Satte spor på pistol: Straffet med fængsel og udvisning

En 27-årig irakisk mand har i Retten i Glostrup fået dom for forsøg på våbenbesiddelse under særlig skærpende omstændigheder. Våbnet blev fundet ved en ransagning af et værksted i Vallensbæk.

Vestegnen - 09. februar 2021 kl. 18:34 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 27-årig irakisk mand skal i fængsel i to år og fire måneder for forsøg på våbenbesiddelse under særlig skærpende omstændigheder. Desuden skal han udvises af Danmark for bestandig, når han har udstået sin straf.

Det har Retten i Glostrup bestemt.

Den 27-årige mand har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke til Østre Landsret.

Det hele startede, da politiet under ransagning af et værksted i Vallensbæk fandt en pistol med isat magasin og otte skarpe skud. Det var i maj 2019. Den videre efterforskning hos Vestegnens Politi forbandt pistolen til den 27-årige mand, blandt andet via dna-spor. Han blev eftersøgt og i september 2020 blev han anholdt og varetægtsfængslet.

Det viste sig efterfølgende, at pistolen var defekt. Den 27-årige forklarede under sagen, at han kortvarigt havde rørt ved pistolen, men at det var efter han havde fået fortalt, at den ikke virkede. Retten i Glostrup tilsidesatte dog hans forklaring, og lagde til grund, at hans hensigt var at besidde en funktionsdygtig, skarpladt pistol.

Han blev dermed dømt for forsøg på våbenbesiddelse under særlig skærpende omstændigheder - forsøg, fordi pistolen var defekt. Retten vurderede dog ikke, at manden var klar over den kendsgerning, da han rørte ved våbnet.

Retten i Glostrup bestemte også, at den 27-årige skal være fortsat fængslet.