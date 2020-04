Kunstmuseet Arken i Ishøj har oprettet et site, der tilbyder sårbare børn og unge et meningsfuldt fællesskab under den nuværende covid-19-situation, hvor de sammen kan opleve verden lige nu igennem kunsten. Her et af værkerne fra udstillingen ?Dyr i kunsten? - William Wegman, Looking Right, 2015.

Sammen om kunsten - på afstand

Vestegnen - 02. april 2020

Torsdag lancerer kunstmuseet Arken i Ishøj formidlingssitet www.alenesammen.dk

Det nye site tilbyder sårbare børn og unge et meningsfuldt fællesskab under den nuværende covid-19-situation, hvor de sammen kan opleve verden lige nu igennem kunsten. Det ambitiøse projekt er blevet til med generøs støtte fra Ole Kirk's Fond.

Arkens nye site www.alenesammen.dk henvender sig til de børn, der af forskellige årsager er ekstra påvirkede af isolationen under covid-19. Børn der har brug for at opleve et holdepunkt i en ekstraordinær og usikker tid; eller har ekstra brug for en pause fra et udfordrende familieliv.

Leder af Arkens undervisningsenhed, Katrine K. Pedersen fortæller:

- På grund af de nuværende covid-19-restriktioner sidder mange børn lige nu isolerede i deres hjem. Selvom der er masser af muligheder for leg og læring hjemme i familierne, så betyder restriktionerne også, at der er nogle børn, som sidder alene i situationer, de ikke bør være alene i. Vi ønsker at tilbyde virtuelle fritidsaktiviteter med afsæt i kunsten, der giver en pause, håb og følelsen af, at vi er alene sammen, siger Katrine K. Pedersen.

Virtuelle kreative workshops Der tilbydes to ugentlige eftermiddage, hvor børn og unge kan deltage i lukkede kreative workshops via sitet.

Det sker blandt andet i samarbejde med museets eksisterende netværk for udsatte børn og unge, lærernetværk, kommunalforvaltningerne samt de boligsociale helhedsplaner.

Deltagerne bliver sat sammen i små grupper, så de oplever at være i et trygt virtuelt rum, hvor de sammen med et eller flere kendte ansigter og en kunstformidler fra Arken udforsker kunsten.

De forskellige workshops tager afsæt i kunsten på museet, der lige nu ikke er tilgængelig. Temaet kunne eksempelvis være særudstillingen "Dyr i kunsten", der giver nye perspektiver på menneskets kærlige og grusomme forhold til klodens øvrige levende væsener eller en af kunstnerne i museets samling. Til hvert møde vil det være muligt for børnene at invitere en voksen med. Det kunne f.eks. være en mentor, en fagperson eller en bedsteforælder.

Tanken er, at de kreative workshops på www.alenesammen.dk også skal køre videre efter covid-19, som et tilbud til personer, der er isolerede af andre årsager: indlagte børn, børn der på grund af psykiske udfordringer går i skole derhjemme, eller børn der i perioder "bor" i fængsler med deres mor eller far.

Arken hjemmefra Det nye site er primært et lukket tilbud til de allermest udsatte under covid-19, men rummer også et tilbud til alle, der savner at mødes og samtale om kunsten.

Hver onsdag kl. 16 og søndag kl. 14 med start søndag den 5. april, er der mulighed for at få et indblik i Arkens aktuelle udstillinger med en af museets dygtige kunstformidlere hjemmefra.

Når man tilmelder sig via www.alenesammen.dk modtager man et link, der giver direkte adgang til det valgte online-event.