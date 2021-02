Søren Bencke er medskaber af Vennespillet, et kreativt tiltag, som Heerup Museum tilbyder de hjemsendte børnefamilier. PR-foto

Sammen om Danmarks største vennespil

Vestegnen - 12. februar 2021 kl. 06:43 Kontakt redaktionen

Heerup Museum har sammen med samtidskunstner Søren Behncke, der også er kendt som Papfar, skabt et Vennespil, som rækker ud til alle de børnefamilier, der fortsat må holde sig hjemme.

Vennespillet kombinerer at være kreativ skabende, at spille sammen og at skabe venskab - deraf titlen Vennespil.

Spillet er dels et tilbud om en fysisk kreativ opgave hjemme og et tilbud om at deltage i et fælles spil digitalt.

Med hjælp fra Rødovre Børnekulturråd er der delt over hundrede poser med gør-det-selv Vennespil-materiale til at tegne, klippe og sammensætte familiens helt eget hjemmelavede spil. En del af disse gratis poser er givet gennem sociale foreninger og andre grupper, der hjælper med at nå de familier, som ikke selv rækker ud. Men alle kan være med. På Heerup Museums hjemmeside heerup.dk finder man print-selv-brikker lige til at gå til. Målet er sammen at skabe Danmarks største vennespil.

Læs mere om, hvordan man spiller spiller og deltager på www.heerup.dk - og følg med på Heerup Museums facebook-side i uge 8, hvor de sjoveste, flotteste og mest fantasifulde brikker. Alle brikker tælles sammen den 25. februar.