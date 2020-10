Mille og Tulla skal for fjerde gang ud at samle ind med deres mor og far, når Børns Vilkår holder indsamling søndag den 18. oktober. Privatfoto

Samler ind til børn der kom i klemme

Vestegnen - 13. oktober 2020 kl. 06:42 Kontakt redaktionen

Søndag den 18. oktober holder børneorganisationen Børns Vilkår landsindsamling - og Vestegnen har nogle superengagerede indsamlere.

Det er arbejdet for udsatte børn, der bliver samlet ind til, blandt andet BørneTelefonen, som rigtig mange børn ringer til for at få hjælp af en frivillig rådgiver. Sidste år havde BørneTelefonen over 55.000 rådgivningssamtaler med børn og unge. Endnu flere forsøgte at komme igennem, men måtte opgive på grund af kø på linjen.

Hos Børns Vilkår mener man, at der i år er ekstra meget brug for indsamlingen. Det skyldes, at mange børn kom i klemme, da samfundet lukkede ned under Corona. Mange blev isoleret i hjem med vold og misbrug og her blev BørneTelefonen en livline for rigtig mange børn og unge.

Brian Schou er en af dem, der gerne bruger en søndag på at samle ind til Børns Vilkår. Sammen med sin kone og deres to døtre har han de sidste tre år været ude med bøssen og han gør det igen i år.

- Jeg synes, det er en rigtig god sag at støtte - især BørneTelefonen. Vi synes også det er positivt, at der ikke ryger en masse penge videre til administration, men at pengene går til børnene, siger Brian.

Når han og familien ringer på døren hos borgere i Brøndbyøster, hvor de også selv bor, bliver de som regel taget godt imod.

- Vi har skilte på, så de kan se, hvor vi kommer fra og de fleste er venlige. Vi synes, det er en god ting at have børnene med, så de lærer at give noget til andre. Da de gik i børnehave, bagte de hvert år boller, som de solgte til forældrene og pengene gik også til Børns Vilkår, fortæller Brian.