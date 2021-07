Send til din ven. X Artiklen: Saml stempler og få en is Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Saml stempler og få en is

Vestegnen - 06. juli 2021 kl. 12:01 Kontakt redaktionen

Kender du kunstværket 'Ornamentsplateauet' i Mågeparken? Eller cykelbanen 'Kronen' bag Avedøre Stationsby? Hæftet Skjulte steder i Hvidovre skal give inspiration til cykelture ud i naturen for hele familien ved at fremhæve nogle af de mindre kendte, men naturskønne og kultur-rige steder i Hvidovre, som er et besøg værd.

Erklæret cykelby - Cykling er sundt og godt, og som erklæret cykelby har vi i Hvidovre fokus på at skabe gode cykelvaner hos børnene så tidligt som muligt. Hvidovre rummer så mange skønne, grønne områder og spændende steder, der fortæller om byens historie, og jeg håber, at hæftet kan være med til at friste med naturens oplevelser, udtaler borgmester Helle Adelborg.

Find stemplerne Alle elever i Hvidovre folkeskolers 0.-4. klasser har fået et hæfte med hjem, inden de gik på sommerferie. For at gøre turen lidt sjovere, er der opsat et rødt stempel ved hvert sted. Stemplet, som er af typen, der normalt bruges ved orienteringsløb, kan sætte et mærke i hæftet, som viser, at man har været der. Stemplerne hænger på en pæl, i et træ, eller er sat fast under en bænk. For at hjælpe eventyrerne lidt på vej, er der også lavet aftryk af en frø - på vejen, på en træstub eller en flise - i nærheden af hvert stempel. Kig efter silhuetten af en frø, så er I tæt på.

Du kan også finde og downloade hæftet på hvidovre.dk/skjultesteder eller hente et fysisk eksemplar på Hovedbiblioteket eller Avedøre Bibliotek og Kulturhus. Også i Frihedens og Avedøre idrætscentre, Aktivitetscentret, på Hvidovre Stadion, Hvidovre Sundhedscenter samt i Børnesundhedshuset kan der hentes et hæfte.

Få en is Får man samlet alle stempler i hæftet, kan man tage det med på biblioteket og få en is - og mon ikke, der kan blive en is til mor eller far også.

Læs mere om Hvidovre som cykelby og kommunens initiativer for at fremme cykling for børn i alle aldre på hvidovre.dk/cykelby.