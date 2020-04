Hvidovre Kommune tilbyder nødpasning af børn i påsken, hvis forældrene varetager samfundskritiske funktioner og ikke har andre pasningsmuligheder.

Samfundskritisk arbejde: Nødpasning i påsken

Vestegnen - 01. april 2020 kl. 06:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de kommende påskedage holder de fleste familier fri - også de, hvor far eller mor arbejder hjemmefra på grund af coronavirus. Men nogle skal fortsat passe deres job på sygehuse, plejecentre, i hjemmeplejen, politiet, beredskabet osv., og for disse familier etablerer Hvidovre Kommune nødpasning af børnene henover påsken.

Hvidovre Kommunes skoler og institutioner er klar til at tage imod 0-9 årige, der har brug for at blive passet, mens far og/eller mor er på arbejde i helligdagene.

Kommunens institutioner og skoler har nu kørt med nødpasningstilbud i lidt over to uger, og er også ved at være klar til at tage imod børn, der har brug for pasning dag, aften og nat i påsken.

- I løbet af et par dage ved vi helt præcist, hvordan det kommer til at foregå, men jeg kan sige, at vi er klar, hvis der er nogle familier, hvor forældrene skal passe deres job i samfundskritiske funktioner eller i sundhedssektoren, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Kriteriet for at få passet sit barn i nødpasning over påsken er, at forældrene varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Og man skal have afsøgt alle andre relevante pasningsmuligheder, fx familie, naboer og venner.

Hvis man har brug for at benytte sig af dette tilbud om nødpasning, kan man henvende sig til Hvidovre Kommunes center for børn og familier på telefon 23637424.