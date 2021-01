I det nye partnerskab skal der blandt andet arbejdes på at børn og unge kommer med i en idrætsforening og bliver der. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Saltvandsindsprøjtning til foreninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Saltvandsindsprøjtning til foreninger

Vestegnen - 31. januar 2021 kl. 06:57 Kontakt redaktionen

Glostrup Kommune går nu ind i et partnerskab med DGI Midt- og Vestsjælland, som skal give de lokale foreninger nye kræfter til at tiltrække børn og unge.

Allerede 4. februar er der et virtuelt kick off for alle interesserede foreninger. Her bliver samarbejdet præsenteret virtuelt og foreningerne kan blive klogere på, hvad samarbejdet betyder og ikke mindst give deres besyv med om, hvad der skal til for at få flere aktive børn og unge i kommunen. Det sker virtuelt kl. 17.00-18.15. Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt med tilmelding på dgi.dk

Målet er mere trivsel, stærkere fællesskaber og bedre mental og fysisk sundhed

Flere børn og unge skal i løbet af de næste tre år have øjnene op for værdien af at bevæge sig, fx i den lokale forening. Det vil Glostrup Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland arbejde for i de kommende tre år. Partnerskabet om indsatsen 'Børn og unge i forening' løber i perioden 2021 - 2023.

Partnerskabet skal bl.a. styrke idrætsforeningernes arbejde med at tage imod børn og unge og involvere og engagere dem i idrættens fællesskaber.

En del af partnerskabet fokuserer på at styrke foreningerne med inspiration, sparring, uddannelse og markedsføring. Udgangspunktet er, at især børn og unge har brug for organiserede aktiviteter, hvis de skal have lyst til at komme igen.