Salget af lejligheder stiger markant

Lige nu er der generelt en stigning i salget af ejerlejligheder, og det er usædvanligt, da det plejer at være forårsmånederne, at salget er størst. En del af forklaringen er, at coronakrisen i foråret udskød en række handler, så der kom et efterslæb. Andre forklaringer er den lave rente og lave boligbyrde. Flere har simpelthen råd til at købe nyt, fortæller Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.