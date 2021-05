Se billedserie Skatteminister Morten Bødskov (S) besøgte forleden Andersen Biler i Taastrup, hvor han prøvede at sidde bag rattet i en spritny Ford elbil. Foto: Skatteministeriet

Salget af elbiler speeder op

Vestegnen - 03. maj 2021 kl. 06:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Flere og flere på Vestegnen køber en elbil, og endnu flere køber en plug-in hybridbil, der kan bruge el til de kortere ture og benzin til de lange.

Blandt andet i en kommune som Glostrup, er der tale om en markant udvikling. Her er hver fjerde solgte personbil i perioden fra 1. januar til 14. april 2021 en elbil eller en plug-in hybridbil - hvor andelen sidste år var på bare 7,9 procent.

Også i Høje-Taastrup er andelen vokset. Fra 1. januar til 14. april i år var 23,0 procent af de nye biler en elbil eller en plug-in hybridbil - i forhold til 7,1 procent i samme periode sidste år.

- Det er positivt for Vestegnen, at så mange nu køber elbiler eller plug-in hybridbiler. Det er her på Vestegnen, at vi har rigtig meget trafik og hvor vi bor tæt på vejene - og de grønne biler betyder mindre forurening, bedre klima og miljø, og i et vist omfang også mindre trafikstøj, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

På besøg på Vestegnen Han besøgte forleden Andersen Biler i Taastrup, der er Ford-forhandler. Og herfra var meldingen, at der er stor interesse for de grønne biler.

- Jeg tror vi er ved at se en ketchup-effekt, når det kommer til de grønne biler, og jeg er ikke i tvivl om, at årsagen er det brede forlig i Folketinget om at sænke afgiften på de grønne biler, og at vi samtidig har fastholdt den lave el-afgift, siger skatteminister Morten Bødskov. Også et større udbud af elbiler og plug-in hybridbiler har været med et at øge salget, tilføjer han.

Køber selv grøn bil Skatteministeren bor selv på Vestegnen, og kører privat rundt i en nyere benzinbil. Når den skiftes ud, så bliver det til en af de grønne biler, fortæller han.

- Jeg forventer, at vi i husstanden vil købe en elbil, når den nuværende benzinbil skal skiftes ud - og at vi dermed medvirker til den ambitiøse målsætning om én million grønne biler på de danske veje i 2030, siger Morten Bødskov.

Når han passer arbejdet som skatteminister, sker det i en plug-in hybrid ministerbil.

Hurtigere end forventet Adm. direktør i De Danske Bilimportører, Mads Rørvig var med, da skatteminister Morten Bødskov besøgte elbil-forhandlere på Vestegnen.

Han tror, at det også fremover vil gå stærkt med salget af grønne biler.

- Det er allerede gået lidt hurtigere, end vi havde forventet, og det tror jeg vil fortsætte også de næste ti år, siger Mads Rørvig.

Han peger på flere faktorer. Dels er der i Folketinget vedtaget en langsigtet plan, der sænker afgifterne over en mindst en ti-årig periode, og at der dermed er skabt tryghed for forbrugerne. Dels er der kommet langt flere elbiler på markedet, og teknologien er blevet både mere moden og billigere. Og dels er der skabt en bedre infrastruktur til opladning - både når man er på vej, og når man når frem.

Mads Rørvig kører selv elbil - i øvrigt elbil nummer to. Og han er tilfreds.

- Den har en god accelleration, den er lydløs, og den har en glidende kørsel. Jeg er rigtig glad for at køre elbil. Lige nu er en elbil dog ikke for alle. Hvis man skal køre Sjælland rundt hver dag som sælger, så er lade-infrastrukturen på nuværende tidspunkt ikke god nok, men det tror jeg kommer, vurderer Mads Rørvig.

Ønsker nemmere opladning Han så gerne, at der på sigt stilles krav om en roaming i forbindelse med opladning af elbiler - som det kendes fra mobiltelefoner. Så infrastrukturen til elbil-opladning kan benyttes, uanset hvem der er operatør.

På landsplan udgjorde salget af elbiler og plug-in hybridbiler godt 24 procent i perioden fra 1. januar til 14. april i år. I samme periode sidste år var andelen på kun godt otte procent.