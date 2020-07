Sahra-Josephine Hjorth er administrerende direktør i virksomheden CanopyLAB, som har oplevet en voldsom fremgang i omsætning efter deltagelse i Industri 4.0: DigitaliseringsBoost. Hun driver virksomheden sammen med sin mand, Christian Skræm Juul Jensen. Foto: CanopyLAB

Sahras virksomhed fik et boost

Vestegnen - 04. juli 2020 kl. 14:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Deltagelse i et digitaliseringsprojekt gav Hvidovre-virksomhed et kraftigt skub.

- Støtten fra projektet Industri 4.0: DigitaliseringsBoost har været enormt afgørende for os, og vi havde ikke drømt om, at den ville få så stor effekt.

Sådan siger administrerende direktør Sahra-Josephine Hjorth om den eksplosive udvikling, som hendes virksomhed CanopyLAB i Hvidovre har gennemgået efter et udviklingsforløb i det landsdækkende automatiserings- og digitaliseringsprojekt Industri 4.0: DigitaliseringsBoost.

Projektet, der har været i gang siden 2017 og løber frem til 2022, giver virksomheder mulighed for at få hjælp til udvikling af nye produkter eller løsninger inden for digitalisering. Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem minimum to små eller mellemstore virksomheder og en videninstitution.

Projektet er støttet af EU's Regionalfond og har netop fået en Covid-19-tillægsbevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på 19 millioner kroner. De ekstra midler skal bruges til at fremme virksomhedernes udvikling af nye prototyper og koncepter for digitalt salg og service, fordi markedet efter Covid-19-krisen er forandret for mange virksomheder.

Krisen gav hul igennem til markedet Covid-19 har - på en positiv måde - haft afgørende betydning for CanopyLAB, som har udviklet en e-learning platform, der er baseret på kunstig intelligens.

I februar blev to nye algoritmer færdiggjort til virksomhedens avancerede og individualiserede læringsplatform. Og så gik det stærkt.

- En måned senere brød Covid-19 ud, og på kort tid skulle hele undervisningssektoren digitaliseres - både herhjemme og i udlandet. I dag har vi 2.500 folkeskoler, gymnasier og universiteter fra hele verden på venteliste, vores omsætning er steget eksponentielt, og vi har lige ansat 11 nye medarbejdere. Det var ikke sket, hvis vi ikke netop havde været igennem det forløb, fortæller Sahra-Josephine Hjorth, som i dag har 35 medarbejdere i sin fire år gamle virksomhed i Hvidovre.

For Sahra-Josephine Hjorth og virksomheden var det særligt afgørende, at digitaliseringsprojektet kom med et vigtigt skub, da virksomhedens private investorer tøvede.

- Vi var selv overbeviste om, at de to algoritmer var afgørende for vores produkt, men havde svært ved at overbevise vores investorer om det, men så trådte projektet til. I dag er vi langt mere ombejlede af investorerne, og det giver et grundlag for at rejse rigtig mange penge og skabe en stor virksomhed, siger Sahra-Josephine Hjorth.