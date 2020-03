Se billedserie - Der skal være respekt om færdselsreglerne, og det skal være trygt at færdes i trafikken, understreger vicepolitiinspektør Søren Uhre fra Vestegnens Politi.

Vestegnen - 09. marts 2020 kl. 17:08 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er flere såkaldt risikovillige bilister i Ishøj i forhold til Vestegnen generelt.

Det er konklusionen hos borgere, politi og kommune, og derfor vil Vestegnens Politi nu foretage en ekstra indsats.

Når nogle bilister ikke har respekt for færdselsloven og fx drøner over for rødt lys eller kører med for høj hastighed, så skaber det utryghed hos andre trafikanter. Det er noget, som borgerne i Ishøj har peget på mange gange.

Utryghedsskabende adfærd i trafikken finder sted overalt på Vestegnen, men er mere udpræget i nogle byer. Foruden Ishøj, så har også beboere i Brøndby Strand med jævne mellemrum rejst problemet.

- Det skal jo være sådan, at man trygt skal kunne færdes i trafikken og ikke være bange for, at der sker uheld. Vi har hørt fra mange borgere i Ishøj, at der er et problem med manglende respekt for færdselsloven, og at det er stigende. Det er også noget politiets færdselsafdeling kan bekræfte. Nu sætter vi ind med en øget indsats, siger vicepolitiinspektør Søren Uhre fra Vestegnens Politi.

Foruden en øget politiindsats, så vil Vestegnens Politi også arbejde sammen med Ishøj Kommune om mere langsigtede løsninger.

- Det kan være udformningen af veje og kryds, som der skal ses nærmere på. Hvis det er muligt at forebygge den utryghedsskabende kørsel ved at ombygge veje eller kryds, så er det jo det bedste, siger Søren Uhre.



Vicepolitiinspektør Søren Uhre: - Det skal jo være sådan, at man trygt skal kunne færdes i trafikken og ikke være bange for, at der sker uheld.



Oplysninger fra borgerne Vestegnens Politi vil også gerne have input fra borgerne.

- Hvis man oplever utryghedsskabende kørsel, så må man meget gerne kontakte os. Det er ikke sikkert, at vi straks sender en patruljebil - den bil, der fx er kørt over for rødt lys er formentlig forsvundet - men det kan give os vigtig information, som vi kan arbejde videre med. Er der bestemte veje og vejkryds, hvor disse ting sker? Er det bestemte tidspunkter? Vi samler og bruger disse data, og oplysningerne kan bruges både i vores politimæssige indsats og i det forebyggende arbejde, fortæller vicepolitiinspektør Søren Uhre, der er leder af lokalpolitiet i Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Brøndby, Albertslund og Glostrup.

Man kan altid ringe til Vestegnens Politi på telefon 43861448, og fortælle, hvad man har observeret.

Det er også muligt at bruge app'en "Politi", som kan downloades til telefonen. I denne app er der mulighed for at sende et tip til politiet, der så kan samle oplysninger og observationer fra borgerne.