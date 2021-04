Særligt corona-tilsyn i disse kommuner

Fra i dag åbner de liberale erhverv i de fleste kommuner, men på grund af lokale smitteudbrud, har myndighederne bestemt, at det ikke omfatter fem specifikke kommuner i Danmark.

Her ligger de tre af dem på Vestegnen. Derfor har Vestegnens Politis corona-patruljer de kommende dage særligt fokus på de liberale erhverv som f.eks. frisører, tatovør, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker i kommunerne Ishøj, Brøndby og Gladsaxe.

- Vi har forståelse for, at det kan være svært at gennemskue regler der ændrer sig hele tiden og kun gælder for enkelte kommuner. Men det er også vigtigt at understrege, at disse retningslinjer er til for at hindre smitte, og hvis vi oplever, at man flere gange ser stort på reglerne, så vil vi skride ind med bøder, siger politiinspektør Mogens Lauridsen.

Han oplyser endvidere, at Vestegnens Politi umiddelbart før påske etablerede et såkaldt corona-hotspot ved Ishøj Havn, hvor politiet hen over påsken har gennemført en intensiv patruljeindsats uden, at der er registreret overtrædelser af Covid-19 reglerne.

Derfor har politiet i dag har besluttet, at ophæve dette hotspot.

Corona-patruljerne er politipatruljer, som har særlig fokus på corona-tilsyn mv.

De kører i hele politikredsen, men med særligt fokus på de kommuner, der oplever stigende covid19-smitte.

De seneste regler gælder frem til den 11. april.

Men netop fordi der sker justeringer af retningslinjerne hele tiden, opfordrer Vestegnens Politi borgere og erhvervsdrivende til at tjekke løbende på coronasmitte.dk.