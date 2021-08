Sårbare patienter kan blive vaccineret på hospitalet

- Der skal være lige adgang til sundhed for alle. Desværre ser vi, at det for nogle mennesker kan være en udfordring at bestille tid til vaccination og møde op på et vaccinationscenter. Derfor er jeg glad for, at vi nu er der i vaccinationsprogrammet, hvor også hospitalerne har mulighed for at tilbyde sårbare patienter et stik, siger han.