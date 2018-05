Den klassiske korkprop bliver i stigende grad udskiftet med et skruelåg. Men det er ikke nødvendigvis dårligt. Foto: Colourbox Foto: Svetlana Lukienko

Sådan smager forskellen på prop og skruelåg

Vestegnen - 30. maj 2018 kl. 12:39 Af Louise A. Poulsen, Søndagsavisen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man står foran supermarkedets hylder med rød merlot og hvid chardonnay, vil stadig flere af flaskerne være udstyret med et skruelåg.

»Det bliver mere og mere udbredt at udskifte den klassiske korkprop med et skruelåg. Dels er det nemt, fordi vinen kan åbnes alle vegne, dels slipper man for, at vinen får prop, hvor vinen har interageret med proppen og kommer til at smage og lugte dårligt,« siger Niels Lillelund, der er mad- og vinanmelder på Jyllands-Posten.

Vælg ikke vinen efter proppen Han tilføjer, at selv vine til flere tusind kroner kan risikere at have prop. Det er tydeligt at smage, og hvis man oplever det, skal man gå tilbage til forhandleren med flasken og bede om at få den byttet.

»Nej, slet ikke. Tidligere havde mange en romantisk forestilling om, at korkproppen var det eneste rigtige og en del af den totale oplevelse ved at drikke en vin. Men den holdning forsvinder mere og mere. Jeg vil lade det være op til producenterne, hvad de mener, passer bedst til vinen. Det har de forstand på,« siger Niels Lillelund og tilføjer, at også vin, der købes i papæsker, bliver mere og mere accepteret, fordi 'papvinene' i dag fås i god kvalitet.

Ifølge livsstilsekspert Anne Glads bog 'Danskernes mad' udgjorde bag-in-box-vin fem procent af markedet i 2006. I dag er det 35 procent.

Gør det nogen forskel for vinens smag, om der er prop i eller skruelåg på flasken?

»Ja,« svarer Niels Lillelund uden tøven.

»Det er nemt at smage forskel, hvis du tager den samme vin, der har ligget tre år med skruelåg og tre år med korkprop. Forskellen er, at skruelåget lukker flasken hermetisk og stopper vinens udvikling. Derfor vil vinen holde sig frisk og frugtig. Det passer især godt til hvidvinen at beholde sin friskhed under et skruelåg. Men du finder også mange rødvine med skruelåg. Langt de fleste både rød- og hvidvine fra supermarkedet drikkes unge, og her passer et skruelåg godt. Til en pris på under 100 kroner vil du finde mange flere flasker med skruelåg, end når prisen er over 100 kroner,« siger Niels Lillelund og påpeger, at en plasticprop har samme effekt som et skruelåg, fordi de begge gør flasken hermetisk lukket.

»En vin med korkprop i vil blive ved med at udvikle sig, så en ældre vin, man vil have til at blive mere kompleks i smagen, vil man typisk give en korkprop,« siger Niels Lillelund.

Han tilføjer, at producenten godt kan finde på at bruge propper til 30 kroner stykket eller mere til nogle af de fine vine, der skal ligge i mange år.