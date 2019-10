Se billedserie Til alle senge hører en skærm, hvorfra der er adgang til nettet. Foto: Thomas Olsen

Sådan kommer du til at ligge på fremtidens hospital

Vestegnen - 13. oktober 2019 kl. 18:26 Af Peter Erlitz

Det bliver lidt mere lækkert at blive indlagt på Hvidovre Hospital i fremtiden. Nye enestuer indeholder fx trådløst internet og individuel regulering af temperatur og lys.

Det er aldrig rart at blive indlagt på hospitalet. Fremover bliver omgivelserne på Hvidovre Hospital dog markant bedre - med nye, moderne enestuer, hvor ny teknologi og smarte løsninger er indbygget.

Hvidovre Hospital er lige nu i gang med en stor tilbygning, der kommer til at rumme en ny fælles akutmodtagelse, en ny børne- og ungeafdeling, et nyt barselsafsnit tæt integreret med et nyt afsnit til for tidligt fødte børn, og en ny hjerteafdeling.

I den nye bygning indrettes der 240 enestuer - eller patientværelser, som de kaldes på Hvidovre Hospital. De er på 24,4 kvadratmeter, hvoraf bad/toilet udgør 5,1 kvadratmeter.

De nye patientværelser er lyse og rummelige. Der er blandt andet plads til, at pårørende kan overnatte på en briks på stuen.

- For patienterne betyder enestuerne, at de kan have pårørende tæt på, og at der er fortrolighed, når de skal snakke med læger og sygeplejersker eller andet sundhedspersonale, forklarer vicedirektør på Hvidovre Hospital, Kurt Stig Jensen.

Reguler lys og temperatur Store vinduespartier giver udsigt og masser af lys - også når solen skinner. Vinduerne får dog store solgardiner udvendigt, som reguleres automatisk, så opvarmningen om sommeren ikke bliver så markant. Dertil kommer, at hele byggeriet er forsynet med et effektivt kølesystem, som skal forhindre, at patienter og personale sveder tran i sommerperioden. En smart detalje i den forbindelse er, at temperaturen kan styres individuelt i de enkelte patientværelser.

Og det er ikke det eneste sted, hvor man gør brug af ny teknologi.

Fx kan lyset i patientværelserne skrues op og ned efter behov, ligesom farvetemperaturen kan reguleres. Der er alt fra et klart lys til undersøgelser, over almindeligt dagslys og til blødt, dæmpet aften- og natbelysning. Hvis en patient skal fra sengen og ud på toilettet i løbet af natten, så sørger sensorer for, at lyset tændes.





En skærm til sengen Den nye bygning på Hvidovre Hospital er stadig præget af rå beton. Der er dog færdiggjort ét patientværelse.

- Her har vi færdiggjort installationerne og indrettet patientværelset. Dels for at have en teknisk reference, inden vi indretter de øvrige patientværelser, dels for at personalet kan komme på besøg, med mulighed for input, forklarer vicedirektør Kurt Stig Jensen.

Det er dette patientværelse, som avisen Vestegnen får et smugkig på. Og noget af det første, vi bemærker, er den store skærm, der hænger over sengen på en drejelig arm.

Den vil indeholde en række funktioner. Først og fremmest vil patienterne kunne gå på nettet via det trådløse wifi. Her vil de ikke alene kunne surfe rundt på nettet, læse nyheder eller følge med på www.sundhed.dk - de vil også kunne finde forskellig information om Hvidovre Hospital, pjecer til patienter og pårørende mm. Via skærmen kan patienterne også se dagens menu og orientere sig, inden maden skal bestilles.

De nye patientværelser er i øvrigt forsynet med masser af strømstik, så hverken patienter eller pårørende behøver gå ned på opladning af de mobile enheder.

De nye patientværelser er desuden udstyret med nogle rent praktiske funktioner, fx lifte i loftet, så personalet undgår tunge løft. En anden detalje er sengebord med kodelås, som patienterne selv vælger.

Medicinsk udstyr på alle stuer At alle patienter kommer til at ligge på enestuer, får betydning for personalet. Der bliver simpelthen længere mellem patienterne, og personalet skal dermed »dække« et større areal.

Det er der blandt andet taget højde for, ved at der på hvert patientværelse er opsat en skærm, som - når de er inde på en stue - giver sygeplejersker og andet sundhedspersonale et overblik over, hvad der sker på afdelingen i øvrigt.

Det er også sådan, at hver enkelt patientværelse har alt det udstyr, der almindeligvis er brug for i dagligdagen. Det betyder, at personalet ikke skal »rende rundt« på gangene for at få fat i det, og samtidig bliver risikoen for infektioner bragt ned, fordi udstyret ikke flyttes fra stue til stue.

Nyt Hvidovre Hospital Den nye hospitalsbygning er på 32.000 kvadratmeter.

Der bygges 240 nye patientværelser.

Den nye bygning skal rumme en ny fælles akutmodtagelse, en ny hovedindgang til Hvidovre Hospital, en ny børne- og ungeafdeling, et nyt barselsafsnit tæt integreret med et nyt afsnit til for tidligt fødte børn og en ny hjerteafdeling.

Det samlede projekt omfatter også mere dagslys i ambulatorieetagen, ombygning af de nuværende sengeafsnit, nye patientmodtagelser, 4-sengsstuer omdannes til ensengsstuer, nye tagterrasser til patienterne og bedre hjælp til at finde vej.

Det nye byggeri forventes færdigt i 2021.

Nyt Hvidovre Hospital har et samlet budget på cirka 1,7 milliarder kroner, finansieret af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden.