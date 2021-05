Se billedserie Eleverne løber omgange på en bane, der er max. 800 meter. Både private og virksomheder har mulighed for at sponsorere dem og pengene går direkte til Børnelungefonden. Foto: Thomas Nørremark

Sådan kan du hjælpe lungesyge børn

Vestegnen - 31. maj 2021 kl. 15:39 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Flere skoler samt to SFO'er på Vestegnen har valgt at deltage i Skoleløbet, som samler ind til Børnelungefonden. Bag løbet står Team Rynkeby Vestegnen og her er der stor glæde over, at det er lykkedes at få et løb stablet på benene. Hele overskuddet går til lungesyge børn.

Man kan støtte løbet og dermed børnene ved at sponsorere en eller flere elever, eller ved at indbetale et beløb til Team Rynkeby Vestegnens mobilepay: 344984.

Stor opbakning - Sidste år var løbet var virtuelt og derfor svært at skabe opmærksomhed omkring. Men det skyldtes i høj grad Corona, siger Susanne Beck Grant fra Team Rynkeby Vestegnen.

Hun lægger ikke skjul på, at det også i år har været svært at få løbet sat i værk på grund af de restriktioner, der stadig gælder, men løbet, der skulle have været holdt i maj, er blevet rykket til 4. juni og opbakningen fra de skoler, der deltager, er stor, fortæller Susanne.

Skoleløbet bliver arrangeret individuelt ude på den enkelte skole med Team Rynkeby Vestegnen som aktiv partner.

Susanne Beck Grant håber, at mange vil støtte op om løbet, som både giver de løbende skoleelever og de lungesyge børn et meget positivt løft:

- Det er et vigtigt løb, både for dem der løber og som finder glæden ved fællesskabet og ved at hjælpe deres kammerater. Men i særlig grad for de børn der har brug for at der bliver forsket i børns forskellige lungesygdomme, således at de kan få hjælp til at bekæmpe sygdommen og komme ud og løbe med deres venner, siger Susanne Beck Grant.

Skal finde sponsorer Alle børn skal i perioden op til løbet finde deres egne sponsorer, som vil bidrage med et beløb pr runde som de løber. For hver omgang børnene løber, får de et armbånd på. Sponsorer kan være de nærmeste i familien; forældre, bedsteforældre, onkler og tanter. Det kan også være supermarkedet eller kiosken, som hører til i barnets nærområde.

Alle kan støtte Hvis butikker, firmaer og private ønsker at donere, men ikke er blevet kontaktet af en elev som skal løbe den 4. juni, er det Team Rynkebys mobilepay, de skal bruge som indbetalingssted.

Susanne Beck Grant fortæller, at Skoleløbet er en meget vigtig indtægtskilde for Børnelungefonden.

De skoler der deltager, får adgang til undervisningsmateriale om lungesygdomme, så børnene kan få et indblik i, hvad det vil sige at være lungesyg.

Rytterne fra Team Rynkeby Vestegnen, som er i fuld gang med at træne til det store Paris-løb i juli, bruger deres fritid på at bakke op om Skoleløbet og de er i tæt kontakt med de deltagende skoler og vejleder dem i, hvordan de bedst afvikler løbet og hjælper børnene til at indtjene sponsorkroner.

Læs mere på: team-rynkeby.dk/skoleloebet