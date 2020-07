Albertslund klarer sig bedst og Brøndby dårligst, når det handler om flest iværksættere.

Sådan går det med iværksætteriet

Vestegnen - 13. juli 2020 kl. 18:56 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunerne i Vestegnen/Sydkystens område indtager ikke prangende placeringer på en rangliste over de kommuner, der har flest iværksættere i forhold til antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder, der er defineret fra 18 til 64 år.

Bedst klarer Albertslund sig med en 14. plads, mens Brøndby ligger i den tungeste ende på en 74. plads.

94 af landets 98 kommuner indgår i analysen, hvor Sjælland som område klarer sig absolut bedst, blandt andet drevet af hovedstaden. Det forklarer dog ikke alt, vurderer Mads Váczy Kragh, som er direktør i Erhvervshus Sjælland.

- Sjælland har flere fagligt uddannede indenfor bygge- og anlæg end resten af landet. Her fostres mange af vores iværksættere. Men vi topper også indenfor service, it og viden, hvor forholdene ligner resten af landet. Det skyldes, at flere af vores kommuner høster frugten af mange års iværksætterindsats, siger Mads Váczy Kragh.

Kommunerne skal nemlig tænke langsigtet, hvis de ønsker at forbedre sig på ranglisten. Det er ikke noget, man kan rykke ved fra det ene år til det andet, understreger Mads Váczy Kragh.

Få flere iværksættere Iværksætter-eksperten Andreas Linde fra Lead Supply og Mads Váczy Kragh understreger, at det er muligt at skabe et stærkt iværksættermiljø. Deres tre bedste råd til kommunerne er:

1. Iværksætterpolitik er som bosætterpolitik. Arten og antallet af nye virksomheder i en kommune afspejler de borgere, man har tiltrukket. Her er blandt andet uddannelsesniveauet afgørende. Så tænk langsigtet som kommune; man tiltrækker hverken nye borgere, store virksomheder eller ekstra uddannelser på et par år.

2. Sørg for adgang til kvalificeret arbejdskraft. Pengene er små, udgifterne store, og lønnen er ikke altid den højeste hos en iværksætter. Alligevel skal det kunne betale sig at arbejde for iværksættere, når man kigger på udgifter i kommunen eller den konkrete by. Internationalt orienterede iværksættere har ekstra store rekrutteringsudfordringer. Her kan løsningen være flere internationale studerende. Eller kommuner og virksomheder, der tør gøre op med dansk som det dominerende sprog i det offentlige rum og på arbejdspladsen for at gøre sig attraktiv for internationale.

3. Viden og netværk skaber vækst og salg, men små iværksættere risikerer ofte at isolere sig i perioder med store mængder arbejde. Det er gift for udviklingen, salget og i sidste ende væksten. Afhold lokale og gratis workshops og konferencer med et specifikt fokus. Viden er en konkurrencefordel, og lokale konferencer er hurtige at deltage i.

Sådan ligger Vestegnen Her i området er det som nævnt Albertslund, der klarer sig bedst.

Derefter følger Ishøj (26), Greve (31), Rødovre (36), Vallensbæk (47), Glostrup (61), Høje-Taastrup (66), Hvidovre (73) og altså Brøndby som nummer 74 på ranglisten.

Tallene er opgjort på baggrund af 2017-tal, som er de nyeste fra Danmarks Statistik, når det drejer sig om den såkaldte erhvervsdemografi.