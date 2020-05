Sådan bliver åbningen af bibliotekerne

Brøndbys tre biblioteker er klar til en gradvis åbning.

Vestegnen - 17. maj 2020 kl. 06:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndbys tre biblioteker åbner nu gradvist op, så det er muligt igen at aflevere og låne bøger. Men der er begrænsede åbningstider og restriktioner for at mindske smittefaren.

Bibliotekerne, der har været lukkede på grund af corona, kan nu gradvist åbne op igen fra 18. maj. Kommunalbestyrelsen har besluttet, hvordan det skal forløbe i Brøndby.

- Mange har savnet deres bibliotek og nu kan vi endelig igen åbne langsomt op. Men vi bliver nødt til at tage en række forholdsregler for at beskytte vores brugere og vores personale mod smitte. Derfor kan man i den første uge kun reservere og afhente fysiske materialer, og man skal henvende sig til biblioteksskranken, hvor man serviceres af personalet, fortæller Syed Aejaz Haider Bukhari, formand for kulturudvalget i Brøndby Kommune.

Der bliver altså ikke tale om at slå dørene op og åbne biblioteket, som Brøndby-borgerne kender det. I den første uge vil der være begrænsede åbningstider og der vil fx ikke være adgang til hverken bogsamling eller publikumstoiletter.

Fra uge 22 åbner Brøndbys biblioteker dog yderligere op.

- I anden uge af genåbningen åbner vi op for vores biblioteksrum, bogsamling og publikumstoiletterne. Her vil man også igen kunne bruge selvbetjeningsmaskinerne, så man selv kan stå for sin aflevering og boglån. Men man skal fortsat begrænse sit ophold på bibliotekerne, derfor suspenderer vi børneområderne og rokerer rundt på møblerne, så de ikke inviterer til, at man slår sig ned i længere tid, lyder det fra Syed Aejaz Haider Bukhari.

Ved Kulturhuset Kilden opstilles en toiletvogn, som biblioteksgæsterne kan bruge. Husets toiletter er nemlig reserveret til elever fra Brøndbyøster Skole, som anvender lokalerne i kulturhuset til undervisning.

Der vil iøvrigt være to daglige åbninger, så der kan rengøres midt på dagen.