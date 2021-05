Så vilde vil de være

Arealet mellem Voldgaden og Grønnedammen i Brøndby er et af de steder, der er udvalgt til at udså vilde blomster og samtidig lade en del af området vokse vildt med vilje. Her vil man forhåbentligt kunne se et mylder af liv, når frøene begynder at spire.

Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre er nogle af de kommuner, der er med i konkurrencen om at blive landets vildeste kommune. Hver kommune har udarbejdet en grøn bog med idéer og visioner.

Vild natur og biodiversitet er kommet højt op på kommunernes dagsorden, efter miljøminister Lea Wermelin har sat gang i konkurrencen om at blive kåret til landets vildeste kommune.

Det hele handler om at gøre en forskel for de plante- og dyrearter, der er truet, fordi deres naturlige levesteder forsvinder. Der skal ganske enkelt skabes mere plads til den vilde natur.

Alle kommuner i konkurrencen har udarbejdet en grøn bog, der beskriver idéer og visioner i de enkelte kommuner.

Man kan se alle kommuners grønne bog her

Brøndby I Brøndby indgår »Større variation i natur og grønne områder« som et ud af fem fokusområder i kommunens strategi frem mod 2030.

Blandt målsætningerne er, at mindst ti kommunale områder eller naturområder i 2024 er blevet mere varierede for at fremme biodiversitet og oplevelsesmuligheder.

Brøndby vil også prioritere biodiversitet i forbindelse med byudvikling. Der vil indgå krav om beplantning med blomstrende træer, rekreativ brug af regnvand eller lignende til gavn for naturen og til glæde for borgerne.

Hvidovre I Hvidovre vil man i de kommende år blandt andet arbejde for, at naturen i byen får en højere kvalitet.

Vejrabatter skal være mere grønne og blomstrende, blandt andet på Avedøre Holme, hvor flere hjemmehørende arter og insekter trives. På kommunens grønne arealer skal der være flere vilde blomster og mosaikslåning skal udbredes.

Hvidovre frøblandingen skal i højere grad kunne spottes på kommunale arealer og i private haver. I nye byggerier skal naturen integreres med grønne tage, vand, bosteder for fugle og insekter. Flere borgere skal vælge at fjerne fliser og rækværk, og erstatte det med grønne løsninger. Boligforeningerne skal i højere grad ændre græsplæner til mere vild natur på deres arealer.

Der er allerede i dag nogle virksomheder på Avedøre Holme, som arbejder med vild natur. Hvidovre Kommune har en vild vision om, at der skal være mange flere med, og om at der skal være bedre synergi mellem industri og natur på Avedøre Holme.

Hvidovre Kommune vil desuden forbedre biotoper for padder i områder, hvor de naturligt hører til, og det samme med insekter, fugle osv.

Og hvis Hvidovre vinder konkurrencen, så skal de én million kroner gå til at forbedre de paddevenlige områder via partnerskaber med grundejerforeninger, boligforeninger og virksomheder, genskabe oprindelige å-løb via partnerskaber med grundejerforeninger, boligforeninger og virksomheder, for på den måde at sikre paddevenlige områder.

Glostrup Glostrup Kommune ønsker at gøre en positiv forskel for de vilde arter på kommunens grønne arealer.

Det vil man gøre ved at fortsætte mange af de initiativer, der allerede er sat i gang - fx øge andelen af vild natur i rabatter og i kommunens parker, gøre en indsats for at beskytte de bevaringsværdige arter samt lade Vej og Park uddele frøblandinger til byens borgere.

Glostrup Kommune har mange private arealer, og kommunen vil forsøge at inddrage grundejere, virksomheder, boligforeninger og kolonihaveforeninger, for at gøre flere af disse arealer mere vilde.

Rødovre Rødovres indsats kommer til at sprede sig ud over hele kommunen.

Det vil f.eks. være oplagt at tænke det ind i et kommende klimasikringsprojekt på Rødovre Parkvej, så det bliver så vildt og naturrigt som muligt. Det vil kunne skabe en økologisk forbindelse for insekter og fugle mellem de store grønne områder Vestvolden, Damhusengen/Damhussøen og Vigerslevparken.

Målet for Rødovre Kommune er ikke at blive den vildeste kommune, men at blive en langt mere naturrig og biodivers kommune end nu. Kommunen fastslår selv, at man har alle odds imod sig, fordi Rødovre er fuldt udbygget og en af de tættest befolkede kommuner i landet.

Men Rødovre Kommune er parat til at gøre alt, hvad man overhovedet kan, for at skabe så vild og rig natur som muligt. Kommunen påpeger, at som bykommune har man også et ansvar for at være med til at vende den udvikling, hvor insekter og fugle forsvinder. Og så glæder Rødovre Kommune sig til, at borgerne hjælper med at lade bare et hjørne af den private græsplæne gro, så den vilde natur også kan finde rødder bag hækken, og skabe nye levesteder for insekter.

Naturprojekt i præmie Konkurrencen om at blive landets vildeste kommune løber frem til udgangen af 2022.

Projekterne bedømmes på blandt andet idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden om vild natur og naturens egenskaber til borgerne. Kommunen kan også vælge af fokusere på noget helt andet, for at gøre deres kommune vild.

Vinderen vil, foruden den ærefulde titel, modtage en præmie til en værdi af én million kroner til at gennemføre et vildt naturprojekt i kommunen. Beløbet stilles til rådighed af Den Danske Naturfond, som i samarbejde med den vindende kommune kvalificerer brugen af midlerne til et naturprojekt.

Det kan være en blomsterrig eng, en mark, der skal blive natur, at genslynge det lokale vandløb, eller at skabe nye levesteder til sommerfugle og vilde planter.