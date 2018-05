Så syge er de i kommunen

»Når sygefraværet falder, skaber det flere hænder til at varetage kerneopgaven og levere service til borgerne. Derfor arbejder kommunerne systematisk og fokuseret for at få sygefraværet til at dale, og det er meget tilfredsstillende, at det nu går den rette vej. Det betyder ikke, at man kan læne sig tilbage og hvile på laurbærrene, og KL ser det fortsat som en central opgave, at hjælpe kommunerne med at sænke sygefraværet og være med til at samle op og sprede de indsatser, der virker,« siger Michael Ziegler til KLs nyhedsbrev Momentum.