Så meget pendler vi

En borger i Rødovre pendler i gennemsnit 11,9 kilometer om dagen for at komme på arbejde. I Ishøj er det tilsvarende tal 15,9 kilometer.

Det er ejendomsmæglerkæden Home, der har foretaget beregningerne på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Og her påpeger man, at der også er en afvejning mellem pendling og boligøkonomi, da boliger er billigere, jo længere de ligger fra de store byer - et mønster, som også kendes på Vestegnen.

Men én ting er økonomien i boligen, noget andet er at få hverdagen til at hænge sammen, hvis begge forældre for eksempel skal pendle til jobs, som også er en betydelig udgiftspost, fx med to biler i husstanden, påpeger Home.