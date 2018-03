Foto: Kim Rasmussen

Så meget er salgstiden faldet: Boligkøbere presses ud fra København

Vestegnen - 29. marts 2018 kl. 07:02 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der går kortere tid nu end for fem år siden, når man skal sælge sin bolig i Søndagsavisen Vestegnens udgivelsesområde.

Det viser nye tal fra Boligsiden.dk's markedsindeks fra februar 2018.

Hvidovre Kommune er den af kommunerne i udgivelsesområdet, hvor man har oplevet den største reduktion i salgstiden. Fra at have taget 176 dage i februar 2013 tog det i februar 2018 86 dage at sælge villaen eller rækkehuset. Det giver en reduktion på 90 dage.

Lige efter Hvidovre kommer Vallensbæk, hvor sælgerne kan kappe 88 dage af salgstiden og Greve Kommune, hvor man kan skære 87 dage af den tid, det tager at sælge en bolig.

Sammenligner man derimod kun med det seneste år, tager det længere tid at sælge sin bolig i Hvidovre i år.

»Hvis man kigger på Hvidovre tager det faktisk 12 dage længere at sælge et hus i februar 2018, end det gjorde sidste år. Det skyldes, at priserne nu er nået et niveau i Hvidovre, hvor folk begynder at trække længere ud, hvor man stadigvæk kan få mere for pengene,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk og fortsætter.

»Det samme gør sig gældende for Brøndby, hvor det tager 15 dage længere at sælge og Rødovre, hvor det tager 18 dage mere.«

Så på den korte bane, altså det seneste år, viser udviklingen, at folk søger længere ud fra byen end Vestegns-kommunerne allertættest på København, indtil de når kommuner, hvor pengepungen kan være med.

Det viser markedsindekset fra Boligsiden.dk.

»Det nye markedsindeks bekræfter tendensen om, at folk flytter længere ud i landet, fordi priserne inde i København er nået et niveau, hvor de færreste kan være med. Det nye er nu, at også Hvidovre og Rødovre er blevet så dyre, at folk vender blikket mod byer som Solrød og Greve,« siger Birgit Daetz og fortsætter.

»Især Solrød udmærker sig ved at have reduceret salgstiden 27 dage alene sidste år. Det vidner om, at køberne trækker længere ud for at få mere bolig for pengene.«

Det seneste år er salgstiden faldet i kommuner som Albertslund, Glostrup, Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk og altså Greve og Solrød.

På landsplan er Ringsted den kommune, der placerer sig selv på Danmarkskortet som den kommune, der har den absolut største reduktion i salgstid. For fem år siden skulle boligejere i Ringsted vente 358 dage på et salg, mens de nu kan nøjes med tre måneder eller 92 dage. Det giver et fald på 266 dage.

Fakta: Femårige udvikling i salgstiderne Sådan har salgstiderne i Søndagsavisen Vestegnens Kommuner udviklet sig fra februar 2013 over februar 2017 til februar 2018. Ændringen i dage er fra februar 2013 til februar 2018.



Kommune - Feb 13 - Feb 17 - Feb 18 - Ændring (dage)

Albertslund - 85 - 91 - 83 - -2

Brøndby - 96 - 69 - 84 - -12

Glostrup* - - - 106 - 85 - -

Greve - 178 - 106 - 96 - -87

Hvidovre - 176 - 73 - 86 - -90

Høje-Taastrup - 144 - 134 - 101 - -43

Ishøj* - - - 89 - 78 - -

Rødovre - 132 - 78 - 96 - -36

Solrød - 160 - 127 - 100 - -60

Vallensbæk - 171 - 96 - 82 - -88



Kilde: Boligsiden.dk’s markedsindeks februar 2018

* For at der kan beregnes et markedsindeks skal der være minimum have været fem handler i hver måned de sidste tre måneder, og det har der ikke været i februar 2013 i Glostrup og Ishøj.