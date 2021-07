Boligkøberne i Hvidovre skal ikke regne med det store nedslag i handelsprisen.

Så meget er rabatten på boligkøb

Vestegnen - 25. juli 2021 kl. 06:51 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Man skal ikke regne med store afslag i prisen, hvis man handler hus i Hvidovre.

Ved udgangen af første kvartal i år var den gennemsnitlige kvadratmeterpris på villaer og rækkehuse i Hvidovre på 33.185 kroner - baseret på den senest annoncerede pris - mens den realiserede handelspris var 32.949 kroner pr. kvadratmeter.

Det svarer til, at der i forbindelse med handlen blev givet et afslag på 236 kroner pr. kvadratmeter - svarende til 0,7 procent. På en villa eller et rækkehus på 100 kvadratmeter svarer det altså til et afslag på »bare« 23.600 kroner.

Der er naturligvis tale om et gennemsnit - men det illustrerer rigtig godt, at der lige nu er et boligmarked, hvor der handles til pæne priser, at salgstiden er relativ kort, og at køber ikke skal forvente store afslag.

- Det er blevet sværere for huskøberne at presse prisen ned ved forhandling med sælger om salgsprisen, når den endelige aftale skal indgås. Sælgerne står ofte i en god position i et marked med mange handler og forholdsvis få huse til salg, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark. Artiklen fortsætter efter boksen

Prisafslag på Vestegnen Tallene viser for hver kommune den realiserede handelspris per kvadratmeter i første kvartal 2021, og prisafslag i procent. Der er tale om gennemsnitstal for villaer og rækkehuse.



Albertslund: 24.618 / 1,1 %



Brøndby: 27.403 / 1,5 %



Glostrup: 27.721 / 1,8 %



Hvidovre: 32.949 / 0,7 %



Høje-Taastrup: 23.946 / 1,4 %



Ishøj: 22.176 / 2,2 %



Rødovre: 32.703 / 0,4 %



Vallensbæk: 27.126 / 1,6 %

Det er Finans Danmark, der har leveret tallene, som ejendomsmæglerkæden Home har regnet videre på.

- I årene efter finanskrisen, hvor der var et stort udbud af boliger, var det almindeligt, at der skulle foregå en forhandling om boligens pris. Køber forventede simpelthen at få et afslag, og sælger forventede at skulle slå lidt af prisen for at imødekomme køber, men afslagene er aftaget gradvist i løbet af 2010'erne og især efter at corona katapulterede boligefterspørgslen i vejret det seneste år, forklarer Henrik Hauthorn Jensen, der er boligmarkedsanalytiker i Home.

- Der er færre købere, der presser prisen, når de kan se, at salget går hurtigt, og de oplever, der er andre interesserede købere på banen, tilføjer Henrik Hauthorn Jensen.

Hvidovre er den kommune på Vestegnen, som har den højeste gennemsnitlige kvadratmeterpris for realiserede handler - tæt fulgt af Rødovre, som dog har et afslag i prisen på i gennemsnit kun 0,4 procent.

Ishøj er kommunen med den mindste kvadratmeterpris - 22.176 kroner - og det højeste afslag på 2,2 procent.

På landsplan er afslaget i gennemsnit på 2,3 procent - og i Region Hovedstaden på 1,3 procent.