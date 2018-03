Når vi søger nydelse gennem mad, er det ofte den usunde mad, vi vælger. Foto: Ritzau Scanpix

Så meget betyder mad for danskerne

Vestegnen - 13. marts 2018 kl. 11:25 Af Niels Philip Kjeldsen, Søndagsavisen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danskerne er så glade for mad, at seks ud af ti i nogen eller høj grad erklærer sig enige i, at mad og måltider skiller sig ud som lyspunkter i deres liv.

Det viser data fra rapporten 'Kvalitetsindeks 2017', der er udarbejdet på Aarhus Universitet.

»Det er jo overordnet positivt, at folk sætter pris på måltidet. Men ud fra et sundhedsperspektiv er det her også noget af det, vi kæmper allermest med i Danmark,« siger Martin Kreutzer, der er personlig træner og ernæringsekspert hos Bodycomp, og forklarer:

»I Danmark er den klassiske nydelsesmad, som de fleste forbinder med en god madoplevelse, sådan noget som bøf bearnaise, stegt flæsk med persillesovs, burgere og pizza. Vi forbinder nydelsen med at give os hen til lyst og ikke tænke over sundhed og samvittighed. Derfor bliver det ofte usund mad, som stritter mod alle kostanbefalinger, når vi søger et lyspunkt gennem maden,« siger han.

Fornuft eller nydelse? Vores oplevelse af mad som et højdepunkt er et markant skifte i vores bevidsthed, mener Jon Fuglsang, der er madsociolog på Professionshøjskolen Metropol.

For et årti siden så de fleste danskere hovedsageligt mad som noget, man spiste for at blive mæt. Den opfattelse har rykket sig.

»Der har været stort fokus på mad det seneste årti, og mad er blevet noget specielt i sig selv. Før var det noget, man lige skulle have, før man skulle i biografen. I dag kan man tage ud for maden alene. Al den fokus på mad i tv og medier har ændret vores madkultur og syn på mad. Vores opmærksomhed på, at måltidet opfylder mange forskellige behov, er vokset,« mener Jon Fuglsang.

Men vores stigende bevidsthed om mad som noget, der giver positive oplevelser og livskvalitet, er også noget af det, der gør, at vi har en daglig kamp med vores madindtag.

»Vi deler det meget op i fornuft og nydelse. Når man går væk fra nydelse, vil det for mange betyde mad med mindre fedt, mindre kød og mere fuldkorn. Altså den slags mad, vi helst skal spise. Derfor opleves sundere mad som en pligt og kilde til frustration, fordi man simpelthen forbinder nydelse og lækker mad med det usunde,« siger Martin Kreutzer og uddyber:

»Der er selvfølgelig nogle, der finder nydelse i en god laks med rødkål, men det tager lang tid at komme derhen. Så jeg forsøger at lære mine klienter enten at finde nydelse i andre ting i livet eller at finde nydelse i mad og råvarer, som de ikke intuitivt forbinder med nydelse,« siger Martin Kreutzer.

Allermest positivt ved vores syn på mad som et lyspunkt er, at det også relaterer sig til noget socialt.

»Man skal ikke undervurdere, at det her også handler om hygge. Det handler ikke kun om den mad, vi spiser - det handler i høj grad også om, at det er blevet en bastion, hvor man er sammen med andre mennesker og får socialiseret. Det giver noget positivt indhold i hverdagen,« siger Jon Fuglsang.

Så meget betyder mad 60 procent er overvejende enige eller meget enige i, at mad og måltider er et lyspunkt i livet.

61 procent er overvejende enige eller meget enige i, at mad og måltider giver en masse tilfredsstillelse i hverdagen.

Kilde: Kvalitetsindex 2017, Aarhus Universitet