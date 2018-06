Hvidovre topper listen over kommuner, hvor de unge flytter tilbage efter at være fraflyttet i mindst to år.

Så mange unge vender hjem

Store forskelle

Mange unge vælger at rejse fra det sted, hvor de er opvokset, for at tage en uddannelse eller finde et arbejde, men for en del ender det med, at ude er godt men hjemme bedst. På landsplan er det 14,3 procent af de unge, der forlader hjemkommunen, som er flyttet tilbage, når de bliver 33 år. Der er dog store forskelle kommunerne imellem. Spørger man Thorkild Ærø, direktør i Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, er der flere årsager til, at nogle kommuner har nemmere ved at trække deres bysbørn hjem end andre. Han fremhæver især jobmulighederne som et vigtigt parameter.