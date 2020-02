Så mange indbrud sker der

At der generelt er færre indbrud, skyldes ifølge Bo Trygt-samarbejdet, at man er blevet bedre til at forebygge. Dels ved at sikre hjemmet bedre, dels ved at organisere sig med nabohjælp.

- Det bedste, man kan gøre for at forhindre indbrud, er at gøre det vanskeligt for indbrudstyvene at komme ind. Jo længere tid, det tager at bryde ind, jo større er chancen for, at tyvene opgiver. Det er både sund logik og det, videnskaben siger om indbrudsforebyggelse. Nabohjælp er også et effektivt middel til at forhindre indbrud, så jeg kan kun opfordre til, at man downloader Nabohjælps-appen og organiserer sig med sine naboer. Hvis tyvene fornemmer, at der bliver holdt øje ind over hækken, og at alle hilser på fremmede personer i kvarteret, så øges chancerne for, at de lister af igen, fordi de ikke vil genkendes, siger Britt Wendelboe.