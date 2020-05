Så mange har mistet jobbet: Hvidovre hårdt ramt

Se billedserie Jobcentrene har en massiv udfordring.

Vestegnen - 05. maj 2020 kl. 06:33 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Covid-19 har ikke alene skabt en sundhedskrise. Sygdommen har også skabt en økonomisk krise, hvor tusindvis på Vestegnen har mistet jobbet.

I Hvidovre Kommune var der ved udgangen af april tilmeldt 1.603 ledige - en stigning på 45,2 procent siden 8. marts, hvor coronakrisen var i sin begyndelse.

Dermed er Hvidovre den hårdest ramte kommune her i området. Bedst er det gået i Brøndby, hvor stigningen "kun" har været på 31,3 procent.

Beskæftigelsesministeriet valgte den 12. marts at suspendere den aktive beskæftigelsesindsats. Flere kommuner har dog forsøgt at opretholde kontakten til de ledige, og hjælpe dem via video- og telefonopkald.

Jobcentrene står allerede nu over for en massiv udfordring, konstaterer Momentum, der er Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev. Momentum har, med udgangspunkt i tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, analyseret udviklingen i ledigheden fra 8. marts til 30. april.



Hvidovre er hårdt ramt af coronakrisen.



Flere vil blive ledige Det er et godt tegn, at jobcentrene ad frivillighedens vej forsøger at holde sig så meget i gang som muligt, for der er ingen tvivl om, at jobcentrene har og kommer til at have en meget vigtig rolle på det danske arbejdsmarked i den kommende tid. Det mener arbejdsmarkedschef hos Dansk Erhverv Peter Halkjær.

- Jobcentrene spiller en meget vigtig rolle lige præcis nu. Det gjorde de også før, men der var fokus meget rettet mod, at virksomhederne manglede arbejdskraft. Det vil der fortsat være nogle der gør på særlige fagområder, men det særlige fokus for jobcentrene nu vil være at hjælpe den gruppe, der ikke finder job af sig selv, siger Peter Halkjær til Momentum.

Det skyldes især i, at man må forvente, at et stigende antal danskere bliver ledige i den kommende tid.

- Vi ved, at ledigheden i en rum tid fremadrettet med ret stor sandsynlighed vil være for opadgående. Den første bølge ramte dem, der kunne opsiges med kort varsel. Det er typisk timelønnede. Det vi kommer til at se i næste bølge de kommende måneder er fyringer af dem med funktionærbeskyttelse, hvoraf en stor del har to og tre måneders opsigelse, siger Peter Halkjær.

Han håber derfor også, at jobcentrenes beskæftigelsesindsats snart bliver genåbnet.

Kommunerne vil i gang I KL - Kommunernes Landsforening - har man allerede opfordret beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at tillade, at store dele af beskæftigelsesindsatsen i landets kommuner genoptages hurtigst muligt.

Ledige på Vestegnen Tallene viser antallet af nye tilmeldte ledige i perioden fra 8. marts til 30. april / antallet af afmeldte i samme periode / antallet af tilmeldte pr. 30. april / samt stigningen fra 8. marts til 30. april. Tallet foran kommunen angiver placeringen blandt alle landets 98 kommuner - fx har Hvidovre den 10.-største stigning i ledighedstallet.

10. Hvidovre: 935 / 440 / 1.603 / 45,2 %

27. Rødovre: 891 / 457 / 1.499 / 40,5 %

53. Glostrup: 459 / 261 / 729 / 36,8 %

76. Brøndby: 796 / 427 / 1.561 / 31,3 %

- Det vælter i øjeblikket ind med personer, der sådan set ikke har andre udfordringer end, at de er ledige. Dem skal vi hurtigst muligt have i arbejde igen, og selvom økonomien er hårdt ramt i øjeblikket, er der stadig virksomheder, der mangler arbejdskraft, og derfor skal vi bruge alle muligheder for at skabe de rette match, siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's arbejdsmarked- og borgerserviceudvalg til Momentum.

- Vi skal bruge ressourcerne der, hvor det giver bedst mening, og det gør vi ikke, hvis vi skal sidde og tælle samtaler og indsatser for at leve op til fokusmål og proceskrav, tilføjer han.

KL har blandt andet foreslået, at de ledige igen skal stå til rådighed og deltage i samtaler og tilbud, men at det skal være muligt at holde jobsamtaler virtuelt - normalt er det et krav, at det sker ved personligt fremmøde - og at øvrige proceskrav dispenseres i en overgangsperiode.

Beskæftigelsesministeren har dog endnu ikke sat en dato for, hvornår jobcentrene kan genåbne på mere normale vilkår.