Se billedserie En af de større hændelser for Beredskab 4K i 2020 var branden i en ejendom på Sengeløsevej, hvor to mænd mistede livet. Foto: Presse-fotos.dk

Så mange gange rykkede beredskabet ud

Vestegnen - 16. januar 2021 kl. 06:14 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Beredskab 4K, som dækker Høje-Taastrup, Greve, Ishøj og Vallensbæk, havde i 2020 i alt 1.090 udrykninger. De 581 var fra stationen i Taastrup, og de 509 fra stationen i Greve.

Antallet af udrykninger er lidt mindre end tidligere år, men en egentlig sammenligning er svær, idet stationerne før 2020 var en del af det opløste Østsjællands Beredskab.

Beredskab 4K rykker ud til brande, trafikuheld, miljøhændelser mm. Det sker på tværs af kommunegrænser, afhængig af, hvad der går hurtigst. Beredskab 4K kan sende to køretøjer af sted straks - på under ét minut, og målet er at være fremme hvor som helst i dækningsområdet på under ti minutter - ofte går det dog endnu hurtigere.

Beredskab 4K har netop markeret sit første år, hvor fokus har været på sikker drift og højt serviceniveau.

Beredskab 4K råder over i alt 70 brandfolk inklusive deltidsbrandmænd samt 25 frivillige. De sørger for, at der er døgnbemandet på brandstationerne i Taastrup og Greve, som drives i samarbejde med Falck.

Når der en gang imellem er en større brand i en bygning, så kan Beredskab 4K mønstre syv brandkøretøjer og 16 brandfolk. Og hvis det ikke er nok, så samarbejder Beredskab 4K med de omkringliggende brandvæsener, der kan sende mandskab og vogne.

Store brande

Der har været flere større hændelser i løbet af 2020.

Natten til tirsdag den 17. marts opstod der en voldsom brand i en ejendom på Sengeløsevej. To udenlandske håndværkere, som boede på ejendommen, mistede livet.

For Beredskab 4K var der tale om en både langvarig og stor brandslukningsopgave.

I slutningen af året var der flere lejlighedsbrande i Ishøj. En af de store var tirsdag den 24. november om eftermiddagen, hvor der udbrød brand i en lejlighed på Gildbrovej. Det blev en meget langvarig indsats for Beredskab 4K, idet der var en hel del inventar og andet i lejligheden, der gjorde brandslukningen vanskelig. Beredskabet måtte arbejde til morgenen efter for at kunne slukke fuldstændig.