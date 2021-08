Det er en stor dag, når man begynder i skole. Og det er rart at have styr på skoleudstyr som taske og tøj. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Så mange får hjælp til barnets skolestart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så mange får hjælp til barnets skolestart

Vestegnen - 18. august 2021 kl. 07:19 Kontakt redaktionen

Det er ofte det første indtryk, der har det med at hægte sig fast. Og for børn, der begynder i skole, kan risikoen for at blive offer for social stigmatisering være større blandt fattige og socialt udsatte børn. Det handler derfor om at komme bedst muligt fra start på lige fod med alle andre børn, hvis den sociale trivsel og de gode venskaber skal sikres de bedst mulige vilkår.

Skolestartpakke til 2.000 kr. Denne erkendelse fik sidste år Dansk Folkehjælp til at lancere sit nye initiativ Skolestarthjælp. Hjælpen består af en pakke, som indeholder en skoletaske, et penalhus, en madkasse, en drikkedunk, bøger og opgavehæfter, tablet samt to gavekort til nyt tøj og læringsmidler til første skoledag. Sidste år havde pakken en værdi af 1.500 kr., men i år er pakkerne en tredjedel større og har således en værdi på 2.000 kr.

I 2020 var der 1.275 ansøgerfamilier, men der var desværre kun økonomi til at uddele 500 hjælpepakker. I år er antallet steget med hele 21 procent. og alligevel vil samtlige 1.541 godkendte ansøgere modtage hjælp.

Hjælp til alle Hos Dansk Folkehjælp er man stærkt taknemmelig for støtten og opbakningen fra både private og offentlige donorer og man håber, at kunne være med til at nedbryde negativ social arv. Generalsekretær Klaus Nørlem siger:

- Der er mange måder, vi kan måle og diskutere fattigdom på, men det er efterhånden altment kendt, at en god skolegang og uddannelse er afgørende for børn fra fattige og udsatte familier, hvis de skal have mulighed for at komme ligeså godt fra start som deres klassekammerater.

I Hovedstadsområdet var der 366 ansøgere og 15 af dem var altså fra Hvidovre.