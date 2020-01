Social- og indenrigsminister Astrid Krag besøgte Elliot på Sosu H-skolen i Brøndby. Elliot læser i dag til pædagogisk assistent, så han kan være med til at give nogle af sine gode oplevelser med pædagoger videre til andre børn og unge.

Så mange børn er anbragt

Vestegnen - 19. januar 2020 kl. 09:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Albertslund var 1,3 procent af alle børn og unge i alderen 0-17 anbragt uden for eget hjem ved udgangen af 2018. Det svarer til 80 børn og unge.

I Vallensbæk var andelen af børn og unge, der var anbragt uden for hjemmet på 0,3 procent - svarende til 12 børn.

De to nabokommuner Albertslund og Vallensbæk repræsenterer yderpunkterne i Vestegnen/Sydkystens område.

På landsplan varierer andelen af 0-17-årige, som var anbragt uden for hjemmet, fra cirka 0,3 procent til 3,4 procent.

Tallene dækker over anbringelser både i plejefamilier og i forskellige andre tilbud. Desuden er der tale om anbringelser, som både er frivillige og foretaget med tvang.

Variationen i anbringelser fra kommune til kommune kan blandt andet skyldes befolkningssammensætning og de såkaldte socioøkonomiske faktorer. Desuden kan der i nogle kommuner være andre tilbud som alternativ til en anbringelse.

Tallene er interessante, efter statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale gjorde det synspunkt gældende, at for få børn og unge anbringes uden for hjemmet, og at det sker for sent.

Så mange børn og unge er anbragt Tallene her viser antallet af anbragte børn og unge i de enkelte kommuner pr. 31. december 2018 - og andelen af anbragte børn og unge blandt alle 0-17-årige i kommunen.

Albertslund: 80 / 1,3 %

Ishøj: 62 / 1,2 %

Brøndby: 81 / 1,1 %

Høje-Taastrup: 102 / 0,9 %

Rødovre: 71 / 0,8 %

Hvidovre: 86 / 0,7 %

Greve: 74 / 0,7 %

Glostrup: 30 / 0,7 %

Solrød: 22 / 0,4 %

Vallensbæk: 12 / 0,3 %

Snak med børnene Synspunktet om for få og for sene anbringelser bygger på en holdning om, at der i nogle sager tages for meget hensyn til de voksne, end til de børn, som mistrives.

En problematik, som social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) også er optaget af.

Derfor besøgte hun forleden Sosu H-skolen i Brøndby, hvor 18-årige Elliot, der er tidligere anbragt, er ved at uddanne sig til pædagogisk assistent. Elliot fik ved den lejlighed mulighed for at fortælle ministeren om sit syn på at være anbragt uden for hjemmet, og om sine egne erfaringer.

Elliot blev anbragt uden samtykke, da han var syv år gammel. Han har udelukkende været anbragt på døgninstitutioner.

- Det vigtigste for mig var, at jeg havde et trygt hjem med voksne jeg kunne snakke med og som kunne støtte mig når jeg havde brug for det. Herunder hjalp mit opholdssted mig med kontakten til min mor, fortæller Elliot.

Under Astrid Krags besøg fortalte Elliot om både gode og dårlige oplevelser ved at være anbragt.

Han fortalte blandt andet, at kommunikationen er vigtig - fx at fortælle den anbragte, hvorfor vedkommende bliver flyttet fra sine forældre.

Da han blev anbragt, forstod han ikke hvorfor. Først langt senere fandt han frem til forklaringen; at hans mor led af svær psykiske sygdom og at hans far kæmpede med alkoholisme, og at de derfor ikke kunne passe ordentligt på ham. Han har i dag god kontakt og et godt forhold til begge sine forældre.

Elliot fortalte også, at det er vigtigt med flere rigtige hjem til tvangsanbragte, gerne gamle villaer, hvor børn og unge kan bo på hver deres værelse, frem for institutioner med hvide lange gange.