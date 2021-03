Benny Risnæs på Ejbyholm er ganske godt tilfreds med den fleksible tømning af affaldsbeholdere, og han får ikke tømt så ofte som tidligere. Til gengæld har den ekstra kørsel med skraldebiler frem og tilbage været en udfordring. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Så mange affaldstømninger blev droppet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så mange affaldstømninger blev droppet

Vestegnen - 15. marts 2021 kl. 06:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Hvis borgerne selv kan bestemme, hvornår de skal have hentet affald, så falder antallet af affaldstømninger, viser forsøg i Glostrup.

I 25 uger har beboerne på to villaveje i Glostrup selv kunne bestemme, hvornår de ville have tømt deres affaldsbeholdereI stedet for faste tømmedage, hvor affaldsbeholderne tømmes på bestemte ugedage med faste intervaller, så har man gennemført et forsøg med fleksibel tømning. Det har omfattet beholderne med mad/restaffald, glas/metal, papir/plast og pap.

Tallene for hele forsøgsperioden viser en markant nedgang i antal tømninger.

Mest for glas/metal, hvor antallet af tømninger er faldet med 50 procent. Artiklen fortsætter efter boksen

Sådan er nedgangen i affaldstømninger Her er tallene for alle affaldstyper. Tallene dækker hele forsøgsperioden på de to veje:



Metal/glas: 50 procent færre tømninger.



Pap: 31 procent færre tømninger.



Mad/restaffald: 28 procent færre tømninger.



Papir/plast: 27 procent færre tømninger.

Der skal nu indsamles data fra forsøget og regnes på blandt andet miljøfordele -og ulemper. Desuden skal beboernes tilfredshed indgå.

Meningen er, at forsøget skal danne grundlag for en eventuel beslutning om at udbrede den fleksible tømning til hele Glostrup - og måske også andre steder.

To teknologier Det er Vestforbrænding, Glostrup Kommune og renovationsfirmaet Urbaser, der står bag forsøget. 60 husstande på de to villaveje Ejbyholm og Ydergrænsen, har været omfattet.

I stedet for de faste tømmedage, har beboerne skulle give besked, når de ønskede affaldsbeholderen tømt. Det er så sket senest efter 48 timer.

I forsøget er der brugt to teknologier. Beboerne på Ejbyholm har brugt en app på mobiltelefonen, hvor de med få klik har kunne bestille en tømning. Beboerne på Ydergrænsen har haft en »slider« på deres beholdere, som de har brugt til at bestille affaldstømning. Beboerne skulle flytte slideren, hvorved en sensor registrerede og sendte bestilling til renovatøren, Urbaser, der så hentede affaldet.

Antallet af tømninger er faldet markant, og det har allerede haft den betydning, at intervallet for tømning af glas/metal-beholdere er øget i Glostrup.

Også udfordringer Forsøget har allerede afsløret nogle ulemper, som der skal arbejdes videre med.

En af dem er, at skraldebilerne kører oftere rundt for at tømme affaldsbeholdere. Det er ikke særlig klimavenligt og har givet mere trafik på villavejene. Hvis der lige har været afhentning i nummer 20, og beboerne i nummer 22 bestiller en tømning, så skal der rykkes ud igen med få dages mellemrum. Problemet kan måske løses ved at planlægge kørslerne anderledes - fx ved, at plast/papir tømmes på en bestemt ugedag og ikke senest efter 48 timer.

Forsøget har også vist, at skal løsningen med en »slider« på beholderen fungere, så skal netværket, som sender signalet videre, fungere optimalt.

Fremtidens løsning? Professor Sanne Wøhlk fra Aarhus Universitet er tilknyttet projektet. Hun skal nu opskalere dataene for blandt andet at kortlægge en eventuel brændstofs- og CO2-besparelse for de to veje under forsøget, men også se på potentialet for hele kommunen.

Når resultaterne er analyseret, skal parterne bag forsøget beslutte, om den fleksible tømning af affaldsbeholdere skal bredes ud i Glostrup - og eventuelt andre kommuner.

Det bliver dermed også afklaret, om den fleksible affaldstømning er en fremtidens løsning, i stedet for at have faste tømmedage, som langt de fleste har i dag.