Så længe kan vinen holde sig

Vestegnen - 26. marts 2018 kl. 13:11 Af Louise A. Poulsen, Søndagsavisen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange vine kan holde sig en uge efter åbning. Også rødvin holder sig bedst på køl.

Lader du rødvinen stå på køkkenbordet over flere dage, mens du drikker af den?

Så bør du overveje at sætte den i køleskabet, for der holder den sig bedre. Sådan lyder rådet fra Jyllands-Postens mad- og vinanmelder Niels Lille-lund.

Til gengæld går det ikke at komme vinen i fryseren, fordi man gerne vil drikke den på et senere tidspunkt.

»Det ødelægger vinen. Ikke at den bliver udrikkelig, men den vil tage skade. Det er, som hvis der er en plet på en skjorte eller en kjole. Kan du gå med den alligevel? Ja. Men det er stadig en fejl, som skæmmer.«

Det kan du gøre med vinen, når den er åbnet Skal du rejse et par dage, eller blev der åbnet for mange flasker vin til gæstemiddagen? Niels Lillelund giver her råd til, hvad du kan gøre med resterne.

Hvor længe kan en vin holde sig, når den er åbnet?

»Det er meget forskelligt. De vine, vi køber i supermarkedet, som måske er fra 2014, 2015 eller 2016, vil typisk kunne holde sig i en uge. I den uge vil den udvikle sig dag for dag, men det gør ikke noget. Det er vigtigt at få flasken eller karaflen lukket til med en prop, og den skal stå koldt. Også rødvin bør opbevares i køleskabet, ikke på køkkenbordet.

Mere modne vine, der for eksempel er 30 år gamle, kan måske ikke engang holde til dagen efter, at de er åbnet. De kan ikke tåle så meget ilt og skal derfor drikkes samme dag, som de åbnes. Når vi taler om vin og holdbarhed efter åbning, er det ikke, fordi vinen bliver giftig eller på anden måde sundhedsskadelig. Men den vil smage dårligt, hvis den står for længe.«

Kan man fryse vin ned? »Det kan man godt, men jeg vil ikke anbefale at drikke den bagefter, for det ødelægger vinen. Den bliver ikke dårlig og udrikkelig, men den tager skade og vil ikke smage godt. Vin, der har været frosset ned, kan til gengæld godt bruges i sovsen. Så længe vinen ikke har prop, kan man sagtens bruge den til sovs. Her vil man ikke kunne smage, at den har været frosset ned.

Hvis man vælger den løsning, bør man koge vinen ned først, hvad enten det er rød- eller hvidvin. Det værste er, når folk hælder en halv liter vin i saucen - det smager surt. Når vinen er reduceret og frosset ned, kan den holde meget længere end kød og fisk i fryseren. Helt op til et år.«