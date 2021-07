Så kan der bookes: 330.000 nye vaccinetider

Ekstra vacciner skruer op for vaccinationstempoet i hovedstadsregionen i sommerperioden. Vaccinationscentrene forventer rigtigt stort rykind af borgere. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Vestegnen - 06. juli 2021 kl. 06:22 Kontakt redaktionen

De borgere i Region Hovedstaden, som ikke er vaccineret, kan godt begynde at smøge ærmet hurtigere op end hidtil forventet. Snart får de glæde af 330.000 nye vaccinetider, der er blevet mulige på grund af de Pfizer vacciner Danmark netop har købt fra Rumænien. Formand for regionens sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (K) glæder sig over, at endnu flere borgere nu kan blive hurtigere vaccineret:

- Jeg er utroligt glad for den nye store leverance af vacciner, så borgerne kan blive endnu hurtigere beskyttet mod COVID-19. Jeg er ikke blevet vaccineret selv endnu, fordi jeg er 30 år, og jeg glæder mig rigtigt meget til det. Jeg håber, alle andre i min aldersgruppe også bliver vaccineret, så vi holder fast i den høje vaccinetilslutning, siger han og tilføjer:

- Vores personale får yderligere travlt her til sommer, og for at vi alle sammen får en god og effektiv vaccination, er det vigtigt at komme til tiden og ruste sig med tålmodighed, for der kan opstå ventetid, når så mange mennesker skal vaccineres. Derfor er mit gode råd til alle borgere, der skal vaccineres nu: Gå i gang med at booke vaccination og planlæg med lidt ekstra tid, når du skal stikkes.

Borgere bliver vaccineret med enten Pfizer eller Moderna i vaccinecentrene, og begge tilhører den samme type vaccine.

Gode råd til booking på vacciner.dk

Tjek e-boks Regionen har netop lagt 330.000 nye tider ud til borgere, som kan bookes på vacciner.dk. Invitationerne vil lande i e-Boks i løbet af de kommende dage, men borgere fra målgruppe 10D3 (født i 1985, 1986, 1992 og 1993) og 10D4 (født 1987, 1988, 1989, 1990 og 1991) kan allerede nu begynde at kigge efter tider på vacciner.dk.

På grund af de mange nye invitationer kan det tage længere tid end normalt at logge på vacciner.dk, der er blevet optimeret for at være klar. Hvis man oplever problemer med at logge på, opfordres man til at prøve på et senere tidspunkt og på ydertidspunkter, hvor der kan være mindre belastning.

Ni vaccinationscentre Der er ni vaccinationscentre i Region Hovedstaden, På Vestegnen finder man et vaccinationscenter i Ishøj på Vejledalen 17, hvor åbningstiden er kl. 7-22.

Hvis man ikke umiddelbart kan finde en tid på det nærmeste center, så opfordres man til at tjekke de øvrige centre. Vicedirektør fra Region Hovedstadens Akutberedskabet, Helene Bliddal Døssing, siger personalet er klar til opgaven:

- Medarbejderne gør en fantastisk indsats for at få borgere vaccineret på en tryg og effektiv måde, og vi arbejder hele tiden på at forbedre vores flow. Vi har ansat over 300 nye vaccinatører den seneste uge, så vi er rustet til opgaven, men borgernes hjælp og samarbejde er vigtig for at lykkes, fortæller hun og tilføjer:

Kig på flere centre - Et gode råd til borgere, der skal vaccineres, er: Kig på flere centre for at finde en tid, der passer dig, for der er ledige tider til booking, og kom præcis til tiden, så vi mindsker risikoen for kø og ventetid.

Børn mellem 12 - 15 år bliver inviteret senere i juli. Forældre til denne målgruppe vil få besked i e-boks, når det sker, og der vil blive kommunikeret om det på regionens sociale medier; fx Facebook.