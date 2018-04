En 54-årig mand fra Rødovre er blevet varetægtsfængslet i to uger for spirituskørsel. Foto: THOMAS OLSEN

Så gik den ikke længere: Spritbilist bag tremmer

Vestegnen - 10. april 2018

Da en 54-årig mand tidligt tirsdag morgen blev stoppet på Roskildevej i Rødovre og sigtet for spirituskørsel, var det fjerde gang i år, at han blev taget et eller andet sted på Vestegnen for spiritus- eller narkokørsel.

Det sker uhyre sjældent, at spirituskørsel ender ud i en varetægtsfængsling, men i den konkrete sag vurderede anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi, at omstændighederne var så grove, at den 54-årige mand skulle stilles for en dommer i Retten i Glostrup. Her var beslutningen, at den 54-årige skal være varetægtsfængslet i to uger.

Den 54-årige mand fra Rødovre blev stoppet på vej til arbejde, og alkometret viste en promille højere end den tilladte. Hvad den præcist var, vil en blodprøve senere vise. I retten erkendte den 54-årige i øvrigt spirituskørslen.

Tirsdagens sigtelse var den fjerde siden januar 2018 for spiritus- eller narkokørsel, og Vestegnens Politi har tidligere beslaglagt hans bil for at få stoppet den ulovlige kørsel, uden det altså har haft nogen effekt. Den 54-årige har i øvrigt erkendt at have kørt med spiritus eller narko i blodet i de tidligere sager.

Det var denne forhistorie, som fik anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi til at kræve den 54-årige varetægtsfængslet.

»Rettens kendelse viser, at man ser alvorligt på gentagne gange af spiritus- eller narkokørsel, og det er jeg tilfreds med,« siger anklager David Haahr fra Vestegnens Politi.

»Spirituskørsel er ekstremt farligt, og i dette tilfælde var der givet flere advarsler. Den aktuelle kendelse viser, at der er en konsekvens,« tilføjer David Haahr.