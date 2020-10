Så galt er det gået i trafikken

Seks personer mistede livet i trafikken her i området i løbet af 2019, mens 89 kom alvorligt til skade og 27 kom lettere til skade.

Dermed går det den forkerte vej. Det er simpelthen blevet farligere at færdes i trafikken på Vestegnen.

Ser man på antallet af personskade-ulykker per 10.000 indbyggere, så var det sidste år på 4,83 - det højeste de seneste fem år.

Det viser de nyeste tal fra Vejdirektoratet. Her har man kortlagt trafikulykkerne - dog med de begrænsninger, der er. Der er nemlig "kun" tale om politiregistrerede ulykker, og det er vurderingen, at der er et mørketal af ulykker rundt om på vejene, som ikke kommer til politiets kendskab - primært mindre alvorlige ulykker.