Så fik ministeren sin sofa

I forbindelse med at udviklingsminister Rasmus Prehn besøgte Røde Kors-genbrugsbutikkerne i Ishøj den 30. januar, faldt han for en gammel sofa, som han sagde kunne have været med i "Matador". Ministeren mente dog ikke, at den lige passede ind nogen steder, så han gik med uforrettet sag.