Så er det helt slut med røg

Vestegnen - 31. december 2019

Albertslund Gymnasium går forrest og indfører nu røg -og tobaksfri skoledag for både elever og lærere - så nu er der også nul røg i pauser og fritimer.

- Det er et godt signal at sende, at vi på Albertslund Gymnasium går foran. Naturligvis er der nogle, som er imod, at der nu indføres røgfri skoledag, men vi har haft diskussionen, og nu bliver det sådan. Det er jo også for elevernes eget bedste.

Sådan lyder det fra Hamdan Akram, der er formand for elevrådet på Albertslund Gymnasium - og i øvrigt er ikke-ryger.

Han er selv tilhænger af, at Albertslund Gymnasium nu indfører røg -og tobaksfri skoledag, men fortæller også, at der i flere år var været en del debat i elevrådet om gymnasiets rygeregler, og at der indgået mange kompromisser.

Først på Vestegnen Rektor Trine Ladekarl Nellemann fortæller, at Albertslund Gymnasium, der er en del af Next Uddannelse, ifølge Region Hovedstaden er det første gymnasium på Vestegnen, der indfører røgfri skoledag.

Et initiativ, der flugter fuldstændig med den kampagne, som Albertslund Kommune lige nu gennemfører for at få borgerne til at stoppe med at ryge. Samtidig er det også oplagt med røgfri skoledag i forbindelse med, at gymnasiet til foråret rykker ind i spritnye bygninger og bliver til Vestskoven Gymnasium.

Albertslund Gymnasium er naturligvis et røgfrit gymnasium og har været det længe. Elever og lærere har dog haft mulighed for at ryge på ét areal forenden af gymnasiet, og har desuden kunne tage en cigaret i pauser og fritimer, fx i forbindelse med en tur i centret. Til gengæld har det været forbudt at ryge foran indgangene - en regel, som eleverne er blevet bedre og bedre til at overholde.

Nu bliver reglerne "strammet". For både elever og lærere skal hele skoledagen være røg -og tobaksfri - fra man møder ind og morgenen, og til man går hjem om eftermiddagen. Så heller ikke ved en tur i centret eller den lokale kiosk er rygning tilladt.

Forbuddet mod tobak i løbet af skoledagen gælder ikke kun cigaretter. Også e-cigaretter og snus er omfattet af røg -og tobaksfri skoledag.

Initiativet på Albertslund Gymnasium har samme udformning, som flere kommuner på Vestegnen har gennemført i form af blandt andet røgfrie skoler og arbejdspladser - og som regeringen også har spillet ud med.

Visionen er at skabe en røgfri generation 2030 med alt, hvad det indebærer af øget sundhed hos børn og unge.

Bakker op På Albertslund Gymnasium vurderer man, at kun godt en håndfuld lærere er rygere, og at et sted mellem 10 og 15 procent af eleverne er det. De skal nu vænne sig til, at skoledagen er røgfri.

Ronja er selv ryger, og kan godt komme op på 10-12 cigaretter om dagen. Hun har det dog meget fint med en røgfri skoledag.

- Gangene kommer ikke til at lugte af røg, det synes jeg er godt. Og så vil jeg overveje helt at stoppe med at ryge. Jeg har tidligere været stoppet med at ryge i forbindelse med en udvekslingsrejse, og det tror jeg sagtens jeg kan igen. For mig er det et spørgsmål om mental vilje, siger Ronja.

Anders Kristensen, der er lærer på gymnasiet, har et meget lille forbrug af cigaretter, og rygningen er ikke på daglig basis.

- Jeg har det fint med, at der bliver indført røgfri skoledag. Det vil jeg ikke få problemer med, og jeg synes det er udtryk for, at vi tænker på elevernes sundhed, siger han.

Sune er en af de elever, der bakker op. Han ryger ikke selv.

- Jeg synes det er helt fint, at gymnasiet får røgfri skoledag. Og jeg synes også det er godt, at man begynder at tale om rygning og hvilke konsekvenser, det kan have, siger Sune.

Aktiviteter og oplysning Rektor Trine Ladekarl Nellemann understreger, at indførelsen af røgfri skoledag ikke kommer til at stå alene.

- Vi kommer til at gennemføre forskellige aktiviteter, som støtter op om den røgfrie skoledag. Aktiviteter, som både er sjove og som giver viden, ligesom vi også vil vejlede i, hvordan elever og lærere kan gennemføre rygestop, fortæller Trine Ladekarl Nellemann.