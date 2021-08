Se billedserie Vestegnens Politi foretog undersøgelser i forbindelse med vanvidskørslen. I en periode var Holbækmotorvejen ved Taastrup delvist spærret. Foto: Presse-fotos.dk

Så du sort Polo under vanvidskørsel

Vestegnen - 05. august 2021 kl. 11:35 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Politiet søger fortsat efter vidner i forbindelse med vanvidskørsel på flere motorveje, især på Vestegnen.

Vanvidskørslen fandt sted søndag formiddag den 1. august, hvor en 19-årig mand forsøgte at køre fra politiet.

Sagen om vanvidsbilisme efterforskes fortsat for at klarlægge omstændighederne omkring kørselsforløbet, og de farlige situationer, som opstod undervejs. Politiet vil i den forbindelse meget gerne i kontakt med bilister eller andre vidner, som har måtte undvige eller har observeret den 19-åriges farlige kørsel på motorvejen søndag formiddag mellem Roskilde, Taastrup/Ishøj, Køge Bugt Motorvejen og senere på E20 mod vest.

Den 19-årige var kørende i en sort VW Polo personbil, årgang 2006

- Det er vigtigt for politiet at tale med vidner, som kan være med til at belyse den 19-åriges farlige kørsel. Heldigvis kom ingen noget til, men der er tale om en meget alvorlig sag, og det kunne være gået rigtig galt, siger leder af efterforskningen, politikommissær Otto Storm Hansen fra Midt- og Vestsjællands Politi, der i forbindelse med undersøgelser langs motorvejene fik assistance af Vestegnens Politi.

Man kan kontakte politiet på tlf. 114, hvis man har oplysninger i sagen.

Under sin hasarderede kørsel påkørte den 19-årige flere biler på Holbækmotorvejen. Politiet har identificeret disse bilister, der ikke kom noget til ved episoden, men fik skader på deres køretøjer.

Politiet fik søndag 1. august ved 10-tiden anmeldelse om en bilist, som kørte hasarderet ad Holbækmotorvejen mod øst. En bekymret borger ringede til politiet, da bilisten havde skabt flere farlige situationer på motorvejen. Der var desuden mistanke om, at bilisten havde ramt flere andre bilister under sin kørsel.

Den handlekraftige borger fulgte efter bilisten, så politiet kunne finde frem til køretøjet. En patrulje fik kontakt med det mistænkte køretøj ved udfletningen til Ballerup, hvor politiet viste »slikkepinden - STOP politiet«, hvilket blot fik bilisten til at sætte farten op og forsætte videre ad O4 ved Taastrup og Ishøj og syd på ad Køge Bugt Motorvejen, hvor han fortsatte ad Vestmotorvejen E20

Flugtbilisten forsøgte at køre fra patruljerne i høj fart ned af Køge Bugt Motorvejen.

Ved Bjæverskov forsøgte en patrulje at overhale bilisten, men dette lykkedes ikke, da bilisten var ved at påkøre patruljebilen forsætligt. Under sin farefulde færd var bilisten flere gange ved at påkøre andre bilister, som måtte undvige for at undgå sammenstød.

Ved Slagelse lykkedes det politiet at få standset den farlige bilist, da patruljerne fik lukket køretøjet inde mellem to politibiler. Den 19-årige bilist og en 20-årig mandlig passager blev anholdt. De var begge narkopåvirkede og den 19-årige blev derfor sigtet for narkokørsel.

Politiet beslaglagde bilen med henblik på konfiskation i sagen om vanvidsbilisme.

Den 20-årige passager blev sigtet for at overtræde knivloven, da han er mistænkt for at have smidt en kniv ud af vinduet på bilen i forbindelse med flugten fra politiet.

Den 19-årige blev mandag 2. august varetægtsfængslet frem til den 26. august og hans bil blev beslaglagt med henblik på konfiskation.