Så du biljagten: Var ved at ramme fodgænger og cyklist

Han blev ligeledes sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt, at køre frem for rødt lys, kørsel i frakendelsestiden, at placere sig forkert på vejbanen, være i besiddelse af narko, ikke standse efter politiets anvisninger samt forvolde fare for andre, idet han nær havde ramt en fodgænger og cyklist.