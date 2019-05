Venstre og Socialdemokratiet har indledt et samarbejde i Glostrup. Det kommer efter en mildt sagt turbulent periode i kommunalbestyrelsen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: S og V går sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S og V går sammen

Vestegnen - 31. maj 2019 kl. 09:59 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en turbulent periode i Glostrup Kommunalbestyrelse, hvor borgmester John Engelhardt (V) mistede sit flertal, er Socialdemokratiet og Venstre i kommunalbestyrelsen nu enige om et samarbejde, der skal skabe ro, og som skal række hen over den lokalpolitiske midte.

Det oplyser de to partier i en fælles meddelelse. Tilsammen har Venstre og Socialdemokratiet et flertal i kommunalbestyrelsen.

Samarbejdet er et resultat af gode og konstruktive drøftelser i forbindelse med arbejdet omkring justering af Glostrup Skole.

De to partier har udarbejdet et forlig om Glostrup Skole, som de håber, at de andre partier vil være med på, men også på kommunens mange andre områder har Venstre og Socialdemokratiet nærmet sig hinanden med respekt og anerkendelse for hinandens mærkesager og særlige standpunkter.

- Borgerne i Glostrup fortjener, at de to store partier i Glostrup kan tale sammen bredt og opnå gode resultater til glæde for alle i Glostrup. På mange måder vil vi det samme. Vi kan så i en ordentlig tone, debat og samarbejde blive enige om vejen dertil, siger Lisa Ward fra Socialdemokratiet.

Begge partier er optaget af at samle det politiske Glostrup bredt og ikke ekskludere nogen på forhånd. Den nuværende samarbejdsgruppe med i alt fem partier skal således i fremtiden ikke alene vise vejen.

- Samarbejdsgruppen har haft udfordringer med at blive enige i tiltag og aktiviteter i forhold til justeringen af Glostrup Skole, den økonomiske situation og arbejdet omkring bymidten, hvor det efterhånden mere ligner, at enkelte hellere vil profilere sig selv end tage ansvar for borgerne, de ansatte og bruge sund fornuft, tilføjer Lisa Ward.

Borgmester John Engelhardt har et ønske om brede løsninger:

- Vi har haft nogle meget gode og konstruktive drøftelser med Socialdemokratiet. Jeg håber, vi hermed åbner en ny æra i Glostrups historie, hvor vi finder bredere løsninger på alle de små, store og vigtige lokale spørgsmål. Jeg vil gøre mit til, at vi i resten af valgperioden får en stabil udvikling med et godt og bredt samarbejde hen over midten, siger John Engelhardt.

Lisa Ward supplerer:

- Ingen af de to partier ønsker, at det politiske samarbejdsklima i kommunen skal være en krigsskueplads, hvor det drejer sig mere om personlig profilering med mere fokus og opmærksomhed på uenigheder end at arbejde for konsensus og gode løsninger, siger Lisa Ward.

I den kommende tid vil de to partier færdiggøre arbejdet med at beskrive samarbejdets form og indhold.

Nogle af de store opgaver, de to partier står foran, er, at få skabt en sund økonomi i balance ved budgetlægningen for 2020, at udvikle byen med et bredt forankret flertal nu og i fremtiden, at give skolen et boost nu, og skabe ro om skolen fremadrettet, og at være opmærksom på at bevare velfærden til glæde for alle kommunens borgere.