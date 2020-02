Rykker ud med mobil politistation

De lokale politibetjente i Albertslund har i løbet af onsdagen været i Blokland i Albertslund efter en skudepisode tirsdag aften cirka klokken 21.45.

Nu er lokalpolitiet tilbage i Blokland igen i eftermiddag til ud på aftenen med en mobil politistation for at skabe tryghed og tale med borgerne i lokalområdet.

Vestegnens Politi hører gerne fra vidner, som har set eller hørt noget før, under eller efter episoden, hvor en knallert med to personer kørte fra stedet efter at have skudt mod en sort BMW 320 fra 2014.

Alle er velkome til at kigge forbi og hilse på - og ellers kan man altid ringe til Vestegnens Politi på telefon 43861448.