Rykkede ud til melding om gaslugt: Fandt våde klude i tørretumbler

Da Beredskab 4K sent onsdag aften sendte en udrykning af sted til en virksomhed på Baldershøj i Ishøj, var det på en melding om gaslugt. Det viste sig dog at være noget helt andet.

Da indsatsleder Lars Andersen kom frem, kunne han konstatere en hvid damplignende afgasning, der godt nok lugtede, men ikke af gas. Da der ligger et rengøringsfirma på stedet, hvor der ved et uheld kunne ske kemiske reaktioner i rengøringsmidlerne, som lugten mindede mere om, blev der ikke taget chancer. Et område blev spærret af, og der blev taget målinger samt taget kontakt til eksperterne i det kemiske beredskab.

- Vi begyndte så at afsøge stedet igennem endnu engang stille og roligt, for at finde frem til den kilde, hvor lugten kom fra. Og så kommer vi frem til en industritørretumbler, hvor der ligger nogle klude, som ser ud til at have været i brand. Da vi får åbnet tørretumbleren, kan vi se at dampudviklingen startede derfra, forklarer indsatslederen.