Brøndby får en ny rulleskøjteklub, og det er en af kvinderne bag Rullesportsdagen, der til august bliver afviklet for tredje gang, der står bag den nye klub. Her er det fra Rullesportsdagen sidste år. Foto: Per Jensen/Rullesportsdagen

Rullefabrikken er Vestegnens nye rulleskøjteklub

Vestegnen - 12. marts 2018 kl. 11:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndbys lokale ildsjæl Maria Nube har de sidste to år inviteret børn og unge til Rullesportsdag i august måned. Brøndby Kommunes borgmester Kent Max Magelund har i år for tredje gang sagt ja til at åbne konkurrencedagen, der afholdes den 26. august.

Rullesportsdagen har været en stor succes, og Brøndby Kommune har været så glade for arrangementet, at de har presset på, for at arrangørerne skulle åbne en lokal rulleskøjteklub, og det sker nu.

Lørdag den 17. marts går drømmen om en rulleskøjteklub i Brøndby i opfyldelse.

Klubbens navn er Rullefabrikken og klubbens slogan er: »En klub for os der bare godt ka' li' at rulle«.

Rullefabrikken har ugentlig træning for børn og voksne, men indbyder også til konkurrencer og sociale arrangementer.

Opstår der interesse for andre former for rullesport vil klubben hjælpe til at de bliver indfriet.

»Kommer der nogen, der vil undervise i for eksempel freestyle slalom eller kunstrulleskøjteløb, hjælper vi med at åbne dørene og finde haltider,« fortæller Maria Nube, der er kvinden bag Rullesportsdagen og Rullefabrikken.

Har man lyst til at besøge Rullefabrikken, skal man lægge vejen forbi Nørregårdshallen i Brøndbyvester.

Første gang er lørdag den 17. marts kl. 10-12, hvor der er åbent hus med gratis adgang. Læs mere om den nye klub og se øvrige træningstider på www.rullefabrikken.dk.

Udover den nye klub i Brøndby, er der også mulighed for at dyrke rullesport i Vallensbæk Rulleskøjteklub (VARK) og Greve Trim, som har fokus på rulleskøjteløb, mens man kan spille skaterhockey eller rullehockey hos Rødovre Red Devils.