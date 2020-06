Rottefængeren har ekstra travlt

Brøndby Kommunes rottefængere har ekstra travlt for tiden.

Vestegnen - 25. juni 2020 kl. 18:17

Der indrapporteres flere tilfælde af rotter i Brøndby under corona-krisen. Men der er tiltag, man med fordel selv kan tage for at forhindre de uønskede gæster. Husejere kan blandt andet holde rotterne fra døren ved at rottesikre terrassen, lyder opfordringen fra udvalgsformand Vagn Kjær-Hansen.

Brøndby Kommunes rottefængere har ekstra travlt for tiden. Man anslår ikke, at der er kommet flere rotter til, men mener, at det stigende antal anmeldelser hænger sammen med, at folk har været mere hjemme i tiden med corona og har kunnet opdage de uønskede gæster.

Ser man en rotte, er man forpligtet til at melde det ind til kommunen. Derpå kommer en rottefænger ud og ser på, hvordan rotten kan indfanges og holdes væk. Men hvis rotten har fundet sig til rette under terrassen, som er et yndet tilholdssted, så kan man som borger blive pålagt at rottesikre sin terrasse, skur eller garage.

Gode råd til rottesikring Undgå skjulesteder: Beskær eller fjern træer, buske og espaliervækster, der vokser op ad murværk og skure, da rotterne ofte benytter disse til at trænge ind i bygninger og tagkonstruktioner.

Klods brændestabler, brædder, stolper og lignende materialer op over jorden - cirka 30 cm - og de bør ligge frit fra mur.

Hold øje med rottehuller.

Hæv terrassen fra jorden.

Grav eternitplader ned i cirka 60 cm’s dybde hele vejen rundt og op til 30 cm over jorden.

Luk af med fintmasket volierenet på siden af skuret/terrassen, så der ikke skabes boplads under dette. Nettet graves cirka 20 cm ned.

- Rigtig mange rotteproblemer ser vi omkring træterrasser, skure og garager. Det er derfor vigtigt, at man rottesikrer dem. Særligt hvis man er ved at bygge nyt eller renovere, så er det oplagt at tænke rottesikringen ind, så man ikke får problemet i fremtiden, lyder opfordringen fra Vagn Kjær- Hansen, formand for teknik- og miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Man rottesikrer ved at sætte eternitplader, volierenet eller noget tilsvarende ned i 60 cm dybde hele vejen rundt om bygningen. Da rotter er ikke glade for at opholde sig på åbne steder, så er en anden mulighed at hæve træterrasse/skur, så der er min. 35 cm luft under dækket.

Man skal ikke dække brønddæksler på grunden til. De skal være tilgængelige for rottebekæmperen og kloakmesteren i tilfælde af kloakbrud.

Man kan i øvrigt læse mere om rottesikring på Brøndby Kommunes hjemmeside. Her kan man også foretage anmeldelse, hvis man opdager en rotte. Der kan i øjeblikket være lidt længere ekspeditionstid, men rottefængeren vender tilbage hurtigst muligt.