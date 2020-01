Røvere flygtede fra 2.sals altan: Kvinde holdt fanget

To mænd er fængslet efter et groft hjemmerøveri i Hvidovre.

Vestegnen - 02. januar 2020 kl. 17:35 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Vestegnens Politi ved 02-tiden natten til torsdag bankede på døren hos en 25-årig kvinde i Hvidovre, varede det lidt, før døren blev låst op og åbnet. Kvinden havde nemlig fået bundet hænderne med gaffertape af to brutale hjemmerøvere,

Samtidig fandt politifolkene ud af, at de to hjemmerøvere var flygtet fra altanen i lejligheden, der ligger på 2. sal. Den ene røver lykkedes med at kravle fra altan til altan, og kom ned på et græsareal ved boligblokken på Holmelundsvej, hvor han fortsatte flugten. Den anden sprang det sidste stykke, og han pådrog sig et kompliceret brud på anklen, og kunne ikke flygte. Han blev anholdt kl. 02.12, og har siden været på hospitalet til operation og behandling.

Der var tale om et usædvanlig groft hjemmerøveri, som fandt sted kort før klokken 02 natten til torsdag. To mænd ringede på døren hos den 25-årige kvinde, der var faldet i søvn. Hun anede ikke uråd, og åbnede døren, hvorefter de to mænd skubbede hende baglæns ind i lejligheden. Begge var maskerede, den ene med en plastikmaske, og begge havde engangshandsker på.

I lejligheden fastholdt den ene af mændene kvinden, mens den anden gennemsøgte lejligheden. Det virkede som om, at de ledte efter noget bestemt - som de dog ikke fandt. Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde ud af, hvad de to mænd ville i lejligheden, men det ligger fast, at de var i besiddelse af en seddel med kvindens adresse.

Under hjemmerøveriet blev kvinden slået med et økseskaft, og hun blev bundet med gaffertape på hænder og mund.

Hjemmerøveriet var så voldsomt og larmende, at en beboer i opgangen ringede til Vestegnens Politi. I første omgang var det opfattelsen, at der måske var tale om husspektakler, men da kvinden åbnede døren, fandt man hurtigt ud af sagens rette sammenhæng.

Efter en kort eftersøgning fandt man den mand, som havde skadet sin ankel. Han blev straks kørt på hospitalet, hvor han siden har opholdt sig, overvåget af politiet.

Samtidig satte Vestegnens Politi en eftersøgning i gang af den anden hjemmerøver. Den mistænkte blev fundet i en bil og anholdt klokken 03.35 - i øvrigt på samme vej, hvor hjemmerøveriet fandt sted.

Da Vestegnens Politi undersøgte området, fandt man flere effekter. Blandt andet en økse, der var boret godt ned i jorden. Ved siden af øksen fandt man også en granat, som blev fjernet af professionelle folk. Politiet har endnu ikke klarlagt, hvilken forbindelse granaten har til hjemmerøveriet.

Torsdag blev to mænd på henholdsvis 20 og 34 år, begge med makedonsk baggrund, fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, hvor anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi krævede varetægtsfængsling - og det krav fulgte dommeren.

Den ene af mændene har adresse i Danmark, den anden har adresse i Makedonien og har været i Danmark i et par uger for at fejre jul og nytår med familien, var hans forklaring.

Begge mistænkte er nu varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Den ene uden at være til stede, og han skal stilles for en dommer, når han er blevet rask nok til at møde op i retten.

Begge mænd nægter sig skyldige.

Der venter nu Vestegnens Politi en større efterforskning for at afklare de nærmere omstændigheder, ligesom der skal foretages en række undersøgelser af de tekniske spor, der er indsamlet.